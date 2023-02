Izjemne Slovenke do novega odličja, boljše samo Japonke

Ajda Košnjek, Nika Vetrih, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na ekipni tekmi smučark skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi osvojile srebro.

Ajda Košnjek, Nika Vetrih, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na ekipni tekmi smučark skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi osvojile srebro. Foto: SloSki

Ajda Košnjek, Nika Vetrih, Taja Bodlaj in Nika Prevc so na ekipni tekmi smučark skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu v Kanadi osvojile srebrno medaljo (785,5 točke). V Whistlerju je bila boljša s slabimi 20 točkami prednosti le Japonska (805,3), tretja je bila Nemčija (725,6).

Tekmo je za slovenski tabor dobro odprla Ajda Košnjek s 85,5 metra in drugim mestom, še boljša je bila nato Nika Vetrih, ki je s 87 metri naše popeljala v vodstvo. Žal je nato slabše skočila Taja Bodlaj, 74 metrov, in Japonke so znova skočile pred naše skakalke. Tako je bilo tudi po skoku Nike Prevc, ki je pristala pri 84,5 metra, Japonke pa so po prvi seriji vodile s prednostjo slabih petih točk.

V finalu je Košnjekova skočila odlično − 94,5 metra, in naše so bile tesno za prvim mestom. Vetrihova je s 87,5 metra zadržala Slovenijo na drugem mestu, tako kot tudi Bodlajeva z 79 metri. Prevčeva je v finalu skočila kar 97,5 metra, kar pa je bila potrditev drugega mesta. Japonke so bile na koncu boljše za slabih dvajset točk. Bron so osvojile nemške skakalke.

Veselje v slovenskem skakalnem taboru Foto: SloSki

Velikega uspeha so se razveselili tudi fantje. Taj Ekart, Rok Masle, Gorazd Završnik in Maksim Bartolj so na ekipni tekmi osvojili bron. Več o tem si preberite na spodnji povezavi: