Predlog državnega proračuna za prihodnje obdobje, ki so ga ministri že potrdili, predvideva, da bodo v letu 2024 za infrastrukturo iger namenili 120 milijonov evrov, leta 2025 140 in leta 2026 prav tako 140.

Skupni prvotni proračun iger, ki bodo na sporedu med 6. in 22. februarjem 2026, je obsegal 1,4 milijarde evrov. Znane so tudi nekatere podrobnosti. Odprtje iger bo na stadionu San Siro v Milanu, sklepna prireditev pa v rimski areni v Veroni.

Milano bo gostil olimpijske boje za odličja v dvoranskih športih - hokeju na ledu, umetnostnem drsanju ter hitrostnem deskanju. Gorati predeli okrog Cortine bodo gostitelj vseh smučarskih in deskarskih tekmovanj, v Cortini pa bo tudi tekmovanje v curlingu. Smučarski teki in skoki bodo potekal v dolini Fiemme.

Kaj bo s tekmovanji v sankanju in bobu?

Ostaja odprto vprašanje izvedbe tekmovanj v sankanju in bobu. Prvotni načrt predvideva tekmovanje v Cortini, v zadnjem obdobju pa se vse glasneje pojavlja predlog, da bi ta del preselili v avstrijski Innsbruck, na olimpijski poligon v Iglsu, saj je steza v Cortini potrebna drage obnove.

Šibkejša plat organizacije iger je 400-kilometrska razdalja med Milanom in prizorišči v gorah. Nekateri kritizirajo tudi, da bodo alpski smučarji in smučarke nastopali na dveh ločenih prizoriščih, saj so moške tekme predvidene v Valtellini, kar bo otežilo dostop navijačem in novinarjem, ob logističnih težavah pa dve prizorišči pomenita tudi višje stroške.