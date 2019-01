Ilka Štuhec bo morala še počakati

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstrijo so zajele snežne padavine.

Avstrijo so zajele snežne padavine. Foto: Reuters

Zaradi ekstremnih zimskih razmer v Avstriji so morali organizatorji v St. Antonu odpovedati preizkušnje svetovnega pokala za ženske, ki bi morale biti ta konec tedna. Odpadla sta smuk in superveleslalom. Tekmi za moške v Adelbodnu v Švici, kjer je v soboto na sporedu veleslalom in v nedeljo slalom, nista ogroženi.