Ilka in Maruša skromni, huda poškodba Avstrijke

Alpske smučarke so danes v švicarski Crans Montani, ki bo v petek in soboto gostila smuk, v nedeljo pa superveleslalom, opravile prvi trening smuka. Ilka Štuhec je z zaostankom 2,63 sekunde za Italijanko Sofio Goggio zasedla 26. mesto, Maruša Ferk pa je bila še 0,46 sekunde počasnejša, kar je zadostovalo za 31. mesto. Trening je zaznamoval hud padec Avstrijke Nine Ortlieb, ki so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.