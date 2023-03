Grubin memorial tokrat za Brino Slivniker

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot uvertura v Pokal Vitranc znova prihajajo svetovno znana imena belega cirkusa ter slovenski znani obrazi in prijatelji Draga Grubelnika - Grube

V Kranjsko Goro v petek, 10. marca, kot uvertura v Pokal Vitranc znova prihajajo svetovno znana imena belega cirkusa ter slovenski znani obrazi in prijatelji Draga Grubelnika - Grube, ki se bodo čez en teden pomerili v dobrodelnem veleslalomu. Tokrat bodo zbirali sredstva za Brino Slivniker, ki se od rojstva bori s cerebralno paralizo.

"Leto je naokoli in spet smo tukaj. Za Grubo, s prijatelji, za dober namen. Smučarska tekma bo znova postregla z večernim spektaklom, ko se bo po progi spustilo prek 200 tekmovalcev in Grubinih prijateljev," so vse ljubitelje smučanja v Kranjsko Goro povabili organizatorji tega zabavnega dogodka z dobrodelno noto.

Večerni del se tokrat seli na veliko prizorišče ob Hotelu Kompas, kjer se obeta rokenrol za Grubo. Po končani dobrodelni tekmi bo na prostoru pred hotelom sledil še veliki koncertni spektakel, nastopili bodo Big foot mama.

"Vesela sva, da bo letos glavni voditeljski mikrofon po nekaj letih znova vihtel Peter Poles," sta zaupala organizatorja memoriala Rene Mlekuž in Domen Mavrič.

Grubin memorial se bo tudi letos odvijal na smučišču Kekec z začetkom ob 19. uri, ko je predviden start veleslaloma.

Drago Grubelnik Foto: Getty Images

Z zbranimi sredstvi iz startnin in donacij bodo pomagali živahni deklici Brini Slivniker, ki se od rojstva bori s cerebralno paralizo in potrebuje vsakodnevno pomoč najbližjih.

Sredstva bodo namenjena za kritje osnovnih potrebščin ter stroškov terapij, s tem pa ji bodo omogočeni boljši pogoji za zdrav vsestranski razvoj in lepše preživljanje otroštva. Pri zbiranju donacij pomaga Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje.

Ob vznožju smučišča Kekec bo moč videti številne znane obraze. Letošnji prihod na Grubin Memorial so že napovedali: Jure Košir, Mitja Dragšič, Matjaž Vrhovnik, Urška Hrovat, Alenka Dovžan, Tomi Meglič, Sani Bečirović, Gregor Skočir, Ciril Komotar. Vstop na prizorišče je prost.

Dan za Grubinim memorialom se v Kranjski Gori obeta zabava zime s koncertoma Klemna Slakonje z bendom in Hamo & Tribute2love z žrebom startnih številk za nedeljski veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev, na katerem bo novo vrhunsko uvrstitev lovil slovenski as Žan Kranjec.

