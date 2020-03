Fis prestavil kongres na Tajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je zaradi pandemije novega koronavirusa prestavila kongres, ki bi moral biti med 17. in 23. majem na Tajskem, so sporočili iz Fisa.

Kot so pojasnili pri Fisu, niso še določili ne novega kraja ne datuma kongresa. Želijo pa si ga izpeljati letos jeseni.

Posledično so preložili tudi skupščino zveze, na kateri bi med drugim volili predsednika Fisa in člane izvršnega odbora, prav tako pa bi izbrali prireditelje svetovnih prvenstev za leti 2024 in 2025.

Rok za prijave kandidatov za predsednika in člane IO se sicer običajno izteče 30 dni pred kongresom.

Za SP v alpskem smučanju leta 2025 kandidirajo Saalbach, Garmisch-Partenkirchen in Crans-Montana. Trondheim je edini kandidat za SP v nordijskih disciplinah.

Za SP v smučanju prostega sloga in deskanju je Fis že pred tem prestavila izbor, dokler Mednarodno športno razsodišče v Lozani ne odloči o tem, ali Rusija lahko gosti velika tekmovanja. Za to namreč kandidira Krasnojarsk.

Prestavili so tudi odločitev o organizatorju SP v smučarskih poletih leta 2024.

