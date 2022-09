Farčnik izvoljen v IO krovne biatlonske zveze

Salzburg v teh dneh gosti 15. kongres Mednarodne biatlonske zveze (Ibu). Na njem so Tima Farčnika izvolili v izvršilni odbor zveze, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije (SZS). Ibu bo sicer še naprej vodil Olle Dahlin, ki je bil edini kandidat za mesto predsednika zveze.

Farčnik je med 14 kandidati, ki so se borili za šest mest, prejel drugo največje število glasov na volitvah. "Vesel sem, da ima SZS po tem, ko ima svojega predstavnika v Mednarodni smučarski zvezi, tudi predstavnika v Mednarodni biatlonski zvezi. Ob tem sem vesel izredno dobrega rezultata in zaupanja, ki so nam ga delegati izkazali, kar potrjuje vpogled v dobro preteklo opravljeno delo. Veselim se, da bom s svojim delom lahko soustvarjal nadaljnji razvoj biatlonskega športa, ki ima svetlo prihodnost," je po izvolitvi povedal Farčnik.

Na kongresu so potekale tudi volitve v tehnični komite, kjer je svojo kandidaturo napovedal Matej Kordež, a jo je kasneje umaknil.

Podpredsednik zveze ostaja Jirži Hamza, ki je bil prav tako edini kandidat.

Na kongresu Slovenijo zastopajo Boštjan Ule (predsednik zbora za biatlon), Tomas Globočnik (vodja panoge) in Tadeja Brankovič (vodja biatlonskih reprezentanc).

Že v petek so na kongresu sprejeli tudi organizatorja svetovnega prvenstva za leto 2027. Najboljši biatlonci se bodo za nazive svetovnih prvakov borili v Estoniji v Otepääju. Na kongresu so sprejeli tudi to, da ruski in beloruski biatlonci še naprej ne smejo nastopati na tekmovanjih pod okriljem Ibuja.