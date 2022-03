Šveda najboljša na mešani ekipni tekmi v Falunu, Slovenca deseta

Šveda Jonna Sundling in Calle Halfvarsson sta zmagala na tekmi za svetovni pokal v smučarskem teku, s katero se je v švedskem Falunu zaključila sezona svetovnega pokala. Na naslednjih dveh mestih so bili Norvežani, druga ekipa je zaostala 10,09 sekunde, prva pa 10,16.

Slovenska predstavnika Anamarija Lampič in Vili Črv sta bila deseta in so ju tekmeci ujeli za krog. Prišla sta do osme od enajstih predaj med 17 ekipami, od katerih je sedmerica prišla do cilja.

Lampičeva in Črv sta bila četrta v kvalifikacijah, kjer je bilo na cilju tudi 17 ekip. Le 1,5 sekunde sta zaostala za prvo norveško ekipo, druga je bila prva švedska z 0,4 sekunde zaostanka, tretja pa druga norveška zasedba, ki je bila še desetinko počasnejša.

Ameriška mešana štafeta je pred tem dopoldne slavila v prvi tekmi na najvišji ravni v tej disciplini. Za ZDA so tekli Rosie Brennan, Zak Ketterson, Scott Patterson in Jessie Diggins. Druga je bila prva finska ekipa s 3,8 sekunde zaostanka, tretja pa norveška prva reprezentanca, ki je zaostala 4,3 sekunde.

Ameriška mešana štafeta je pred tem dopoldne slavila v prvi tekmi na najvišji ravni v tej disciplini. Foto: Guliverimage

Svetovni pokal se bi sicer moral končati naslednji vikend v ruskem Tjumenu, vendar so bile tekme tam odpovedane zaradi ruskega napada na Ukrajino.