Faku osmo mesto v Wiesbadnu, v obeh konkurencah zmaga Franciji

Biatlonci so se konec tedna v nemškem Wiesbadnu pomerili na tradicionalni mestni tekmi na rolkah. V obeh konkurencah je šla zmaga v Francijo. V ženski je prepričljivo slavila Julia Simon, v moški pa Quentin Fillon Maillet. Jakov Fak, edini slovenski biatlonec na tekmi, je zasedel osmo mesto.

Fak je finalno tekmo na 1,6-kilometrski progi dobro začel in bil po prvem streljanju v vodilni skupini z zmagovalcem kvalifikacij, Avstrijcem Julianom Eberhardom, in Švicarjem Serafinom Wiestnerjem. V nadaljevanju pa je najboljši slovenski strelec popravljal kar devet strelov, dvakrat moral celo za deset sekund v posebno območje ob strelišču, ki je tokrat zamenjalo kazenski krog, in nazadoval na osmo mesto.

V ospredju so se zvrstila sama zveneča imena svetovnega biatlona. Za Fillon Mailletom so končali Norvežan Tarjei Boe, ki je zaostal dobre pol minute, Čeh Michal Krčmar, Norvežan Johannes Thingnes Boe, Nemec Lucas Fratscher, Eberhard in drugi Nemec Benedikt Doll.

V ženski konkurenci je bila Simonova prepričljiva tako v kvalifikacijah kot na tekmi, kjer je po 100-odstotnem strelskem izkupičku za dobrih 25 sekund ugnala Čehinjo Marketo Davidovo, tretje mesto je zasedla Američanka Clare Egan.