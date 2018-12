Velik dan za Petra Prevca

Najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc je za preizkus forme pred novoletno turnejo izbral Engelberg, kjer je v preteklosti že zmagal. Upa, da bo z enomesečno zamudo sproščeno in neobremenjeno vstopil v poolimpijsko zimo. Starejši od bratov Prevc, ki je končal rehabilitacijo po poškodbi in operacijah gležnja, je nazadnje nastopil marca v Planici.

Po vstopnico sedem slovenskih orlov

Koliko varovancev Gorazda Bertonclja si bo danes priborilo nastop na sobotni tekmi? Foto: Vid Ponikvar Po besedah trenerja Gorazda Bertonclja je bil pripravljen že za tekmi v Titisee-Neustadtu, ki sta nato odpadli zaradi pretoplega vremena, a v slovenskem taboru so se odločili, da bodo delali počasi in postopoma, da ne bodo prehitevali, saj se je to v preteklosti že maščevalo. Prevc se je pripravljal na vrnitev pod vodstvom trenerjev Janija Grilca in Matevža Šparovca.

Poleg Petra Prevca so v Engelbergu še Jernej Damjan, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Žak Mogel in Tomaž Naglič.

Današnje kvalifikacije se bodo začele ob 18. uri, dve uri prej bo uradni trening. Tekma bo v soboto ob 16. uri.

Druga tekma v Englebergu bo v nedeljo. Ob 12.45 bodo kvalifikacije, prva serija se bo začela ob 14.15.