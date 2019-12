Rjoju Kobajaši je s sedmega mesta skočil do zmage in znova prevzel vodstvo v svetovnem pokalu.

Rjoju Kobajaši je s sedmega mesta skočil do zmage in znova prevzel vodstvo v svetovnem pokalu. Foto: Sportida

Na zadnji tekmi pred 68. novoletno skakalno turnejo, ki se bo v Oberstdorfu začela 28. decembra, je v Engelbergu v spremenljivih vetrovnih razmerah in dežju slavil Rjoju Kobajaši, ki je z zmago znova oblekel rumeno majico. Do prvih stopničk na posamični tekmi te sezone je prišel Peter Prevc, tretji je bil Avstrijec Jan Hoerl. V točkah so tekmo končali še štirje Slovenci.

Organizatorjem je v Engelbergu tudi v nedeljo nagajal veter, skakalce pa je spremljal tudi dež. Zgodaj popoldan so poskušali izpeljati kvalifikacije, a so jih zaradi spremenljivih vetrovnih razmer po 17 skakalcih odpovedali, tako da je priložnost za nastop na tekmi dobilo vseh 63 prijavljenih tekmovalcev.

Prevc tako visoko ni bil že debeli dve leti

Peter Prevc je na zadnji tekmi pred novoletno turnejo prvič v sezoni skočil na zmagovalni oder. Foto: Sportida

Po švicarski preizkušnji, na kateri se je morala večina skakalcev znajti v vetru v hrbet, le redki srečneži so imeli pomoč vzgornika, imajo v slovenskem taboru veliko razlogov za zadovoljstvo.

Zmagovalec sezone 2015/16 Peter Prevc je prvič v novi sezoni skočil na zmagovalni oder. Spomnimo, pred tedni je bil v Ruki tretji, a je na koncu zaradi diskvalifikacije ostal brez stopničk. Tokrat je bilo z njegovim dresom vse v redu in 27-letnik se je lahko razveselil drugega mesta. Tako visoko ni bil vse od tekme v Sapporu februarja 2017.

Na drugem mestu je bil že po prvi seriji, v kateri je imel izjemno slabe vremenske pogoje, a kljub temu s skokom, dolgim 123,5 metra, zaostal le za 0,8 točke za vodilnim po polovici tekme Robertom Johanssnom. Razlike so bile zelo majhne, prvega in desetega je ločevalo zgolj 7,5 točke, kar je napovedalo napet finale.

V tem se je najbolje znašel lanski zmagovalec svetovnega pokala Rjoju Kobajaši in s 134 metri s sedmega mesta napredoval na prvo. Japonec je z novo zmago slekel rumeno majico Stefanu Kraftu. Avstrijec je bil po prvem skoku četrti, v finalu pa po doskoku padel in zdrsnil na 16. mesto. Prevc je v finalu zmogel 127,5 metra in zaostal le za Kobajašijem, od katerega ga je ločilo devet točk. Na vrhu je bil le še Johansson, ki pa se v vetru v hrbet ni znašel in končal na osmem mestu. Tretje je tako pripadlo Avstrijcu Janu Hoerlu, ki je ob precej milem vetru v hrbet nanj napredoval z osmega.

"S tem sem dokazal, kar sem govoril že nekaj časa, torej, da se lahko povzpnem na stopničke," je bil zadovoljen 27-letni Slovenec. Foto: Reuters

"Dokazal, kar sem govoril že dlje časa"

"Danes sem zelo srečen. Na tekmi mi je uspelo pokazati zelo dobre skoke. S tem sem dokazal, kar sem govoril že nekaj časa, torej, da se lahko povzpnem na stopničke. Predvsem sem vesel, da so točkovni pribitki in odbitki odšli v mojo korist," je po prvih letošnjih stopničkah povedal Peter.

Ob Petru do točk še kvartet

V finalu so nastopili še štirje Slovenci. Anže Lanišek je pridobil dve mesti in končal kot 14., Rok Justin izgubil enega in vknjižil točke za 16. mesto, Domen Prevc je z 20. napredoval za eno mesto, Tilen Bartol pa je po ponesrečenem finalnem skoku s 27. zdrsnil na 30.

Semenič in Zajc prekratka za finale

Prekratka za finale sta bila Anže Semenič, ki je končal na 53. mestu, ter lansko zimo najboljši Slovenec Timi Zajc, ki je zasedel skromno 57. mesto. Osmoljenec razmer v prvi seriji je bil Simon Ammann, ki se prav tako ni uvrstil v finale.

Skakalna karavana bo s tekmovanjem nadaljevala 28. decembra, ko se bo v Oberstdorfu začela 68. novoletna turneja. Slovenska ekipa bo znana v ponedeljek.

Engelberg, posamična tekma, finale:

Engelberg, posamična tekma, 1. serija:

Preberite še: