Eisenbichler z neuradnim rekordom, Kos in Zajc odlična

Po Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu je čas za avstrijski del novoletne turneje, ki se s kvalifikacijami ob 13.30 začenja v Innsbrucku. V kvalifikacije je prijavljenih 78 skakalcev, od tega šest Slovencev. V slovenskem taboru se je zgodila ena menjava, in sicer je Ceneta Prevca, ki se je v domovino vrnil iz osebnih razlogov, zamenjal Žak Mogel. Ta bo v kvalifikacijah nastopil kot prvi iz čete Roberta Hrgote, in sicer s številko 16. Sledili mu bodo Žiga Jelar (30), Peter Prevc (52), Lovro Kos (65), Timi Zajc (68) in Anže Lanišek (73).

Lovro Kos je odlično opravil s prvim treningom. Foto: Reuters

Eisenbichler z neuradnim rekordom, Kos in Zajc tik za njim

Skakalci so že opravili s prvim treningom, najboljši je bil Nemec Markus Eisenbichler, ki je skočil kar 139 metrov, kar je neuradni rekord skakalnice. Odlično so se znašli tudi Slovenci, kar štirje so bili med 15. Tretji v skupnem seštevku turneje Kos je pristal pri 128 metrih in poskrbel za znižanje naleta. Na koncu je zaostal le za Eisenbichlerjem, tretji je bil Zajc (120). Lanišek (125) je bil šesti, Prevc (126) 12., Mogel (127) 15., Jelar (120,5) pa 51.

Kobajaši vodi, Kos tretji v seštevku turneje

V seštevku turneje ima Rjoju Kobajaši na vrhu 593,2 točke, sledita mu Norvežan Marius Lindvik s 580 in najboljši Slovenec Kos s 575,5 točke. 3,4 točke manj je zbral četrti Eisenbichler.

Innsbruck, trening



Brought to you by