Dvojna zmaga nemških kombinatorcev, Vrhovnik ostal brez točk

Tretje mesto je zasedel Japonec Akito Watabe, vodilni po skoku Avstrijec Franz-Josef Rehrl je bil četrti.

Po solidnem začetku sezone je slovenski mladinski svetovni prvak Vid Vrhovnik v nekoliko slabši formi. Spet je ostal brez točk, po skoku je bil 35., v teku pa izgubil še eno mesto, tako da je z zaostankom štirih minut, 41 sekund in ene desetinke končal na 36. mestu.

Vodilni v svetovnem pokalu Norvežan Jarl Maggnus Riiber v Val di Fiemmeju ni nastopil.

Izidi:

1. Vinzenz Geiger (Nem) 26:34,0 Min. (4 po skoku 1. v teku)

2. Johannes Rydzek (Nem) + 7,6 (6./2.)

3. Akito Watabe (Jap) 40,6 (3./8.)

4. Franz-Josef Rehrl (Avt) 47,4 (1./20.)

5. Eric Frenzel (Nem) 1:18,2 (15./7.)

6. Joergen Graabak (Nor) 1:21,4 (16./6.)

...

36. Vid Vrhovnik (Slo) 4:41,1 (35./36.)



Vrstni red v svetovnem pokalu (10/21):

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 730

2. Johannes Rydzek (Nem) 581

3. Akito Watabe (Jap) 462

4. Mario Seidl (Avt) 423

5. Vincenz Geiger (Nem) 408

6. Joergen Grabaak (Nor) 387

...

41. Vid Vrhovnik (Slo) 20