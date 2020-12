Še drugi naslov za Lampičevo in Mandeljčevo

Na Rudnem polju na Pokljuki so danes okronali še državne prvake v tričlanskih štafetah, ki so se pomerile v prostem koraku. Med člani je zmagala prva ekipa ŠD Gorje, med članicami pa prva ekipa TSK Triglav Kranj, kar pomeni, da sta se Anja Mandeljc in Anamarija Lampič veselili še druge naslova državnih prvakinj.

V članski kategoriji so bili brez konkurence Miha Ličef, Miha Jan in Luka Markun, ki so tekli za ekipo ŠD Gorje I, drugouvrščena ekipa TSK Logatec I v postavi Rok Tršan, Andor in Atila Peček je zaostala skoraj 57 sekund. Bron je osvojila ekipa TSK Triglav Kranj I v postavi Janez Lampič, Izidor Karničar in Matej Drinovec, zaostali pa so minuto in šest sekund.

Med članicami so za skoraj dve minuti vso konkurenco ugnale članice TSK Triglav Kranj I v postavi Anamarija Lampič, Anja Mandeljc in Anita Klemenčič, druga je bila ekipa TSK Triglav Kranj II v postavi Klara Mali, Sara Jazbec in Nina Klemenčič, bron je s štirimi minutami in tremi sekundami zaostanka osvojila ekipa TSK JUB Dol pri Ljubljani I v postavi Katja Marolt, Tia Janežič in Nika Ljubič.

Četrtouvrščena ekipa TSK Bled I v postavi Lucija Medja, Ajda Šmit in Zoja Potočnik je bila najboljša med mladinkami. Najboljši med starejšimi mladinci so bili člani ŠD Gorje I, Nejc Jan, Ožbej in Jošt Mulej.

V soboto so se naslovov v ekipnih sprintih v klasičnem koraku razveselili Anja Mandeljc in Anamarija Lampič ter brata Benjamin in Vili Črv.