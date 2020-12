Mandeljčeva in Lampičeva pometli s konkurenco

Na državnem prvenstvu v sprintih v smučarskih tekih na Pokljuki so se danes naslovov v ekipni konkurenci razveselili Anja Mandeljc in Anamarija Lampič ter brata Benjamin in Vili Črv.

Anamarija Lampič Foto: Reuters

V ženski konkurenci sta s tekmicami pometli članici Triglava iz Kranja Anja Mandeljc in Anamarija Lampič. Srebrno medaljo na 1,4 km dolgi progi s štirimi predajami sta z zaostankom minute in pol osvojili članici tretje ekipe tega kluba Sara Jazbec in Klara Mali, bron pa z zaostankom minute in 38 sekund članici druge kranjske ekipe Nina in Anita Klemenčič. Četrti absolutno sta bili hkrati najboljši med starejšimi mladinkami Lucija Medja in Meta Škufca.

"Ta tekma je bila v sklopu treninga, na Pokljuki sem že skoraj ves teden, domov sem šla le za božič. Bilo je v redu. Na Tour de Ski bom branila rdečo majico za seštevek sprinta, a res se nič ne obremenjujem s tem. Vem, da se vedno potrudim do konca, vedno dam vse od sebe in to je pri meni tisto, kar največ šteje, tako mi tudi nihče ne more ničesar očitati," je po uspehu in pred začetkom novoletne turneje dejala Lampičeva.

Med moškimi najboljša brata Črv

V moški konkurenci pa sta bila najboljša brata Benjamin in Vili Črv, člana društva Rateče Planica. Srebro sta na 1,4-kilometrski progi s šestimi predajami osvojila Miha Ličef in Miha Jan (Gorje) z zaostankom 57 sekund, bron pa brata Gal in Anže Gros, člana Skike klub Slovenija, ki sta zaostala minuto in 44 sekund. Četrta sta bila Izidor Karničar in Janez Lampič, peta pa zmagovalca med mladinci Nejc Jan in Jošt Mulej.

"Uspelo je, kot sva si zamislila, mislim, da sva lahko zadovoljna s tekom. To je bila dobra priprava za Tour de Ski. Zdaj so vse moči usmerjene tja. Načeloma bom nastopil samo v Val Müstairju, pričakovanj pa nimam, glede na to, da je to moj prvi Tour. Hkrati so to šele moji začetki v svetovnem pokalu in še ne vem, kam sodim," je po zmagi in pred prvim nastopom na prestižni turneji dejal Vili Črv.