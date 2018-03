Domen Prevc spet na isti poti s tistim, ki ga je dvignil med najboljše

"Zadovoljen sem s to odločitvijo, ker se mi zdi, da je od slovenskega kadra najprimernejši trener. Ima zelo strokoven pristop. Do zdaj sem bil z njim zelo zadovoljen," je Domen Prevc komentiral prihod Gorazda Bertonclja na mesto glavnega trenerja A-reprezentance.

Naveza Domen Prevc in Gorazd Bertoncelj ima že globoke korenine. Najprej je Domna novi glavni trener A-reprezentance treniral v kranjskem klubu, zadnja tri leta še v mladinski reprezentanci.

Decembra lani sta se njuni poti razšli. Domen se je priključil članski ekipi in delal pod taktirko Janija Grilca, ki je imel funkcijo pomočnika Gorana Janusa. Domen v preteklem poletju ni dosegel želenega in pričakovanega vzpona in Bertoncelj je takrat povedal, zakaj ni bilo napredka. Zato je bila tudi zima takšna, kakršna je bila.

Popeljal ga je do štirih zmag

"Vrže se tudi v druga področja, kot so dresi, smuči, zato se mi zdi to zelo dobra odločitev," pravi Domen. Foto: Vid Ponikvar Sicer pa je bil Bertoncelj tisti, ki ga je prej pripeljal do štirih zmag v svetovnem pokalu in do šestega mesta v svetovnem pokalu v sezoni 2016/17, ko je bil najboljši slovenski skakalec.

Domnu je brez kančka dvoma njegov način dela ugajal, kar se je odražalo na rezultatih. Prihod Bertonclja na vrh strokovne piramide je zanj tako dobrodošlo. "Zadovoljen sem s to odločitvijo, ker se mi zdi, da je od slovenskega kadra najprimernejši trener. Ima zelo strokoven pristop. Do zdaj sem bil z njim zelo zadovoljen. Vse težave razreši z razgovori. Karkoli ga moti, pove. Vrže se tudi v druga področja, kot so dresi, smuči, zato se mi zdi to zelo dobra odločitev," pravi Domen.

"Po eni stani je strog, po drugi strani zelo prisluhne, posluša"

Ko smo v sredo povprašali slovenske skakalce o značilnostih trenerja, ki bo stopil v čevlje Gorana Janusa, so vsi v en glas poudarjali, da je strog. Nič drugače ni pri Domnu.

Napredovati bo moral tudi na navadnih skakalnicah. Foto: Žiga Zupan/Sportida "Po eni stani je strog, po drugi strani zelo prisluhne, posluša. Povpraša te po občutkih, kaj kot posameznik meniš o vsem. Da navodila. Zna biti zelo kritičen, ima strokoven pristop. Zelo veliko komunicira, ta komunikacija pa ni groba. Na pravi, profesionalen način. Vedno gleda z vidika, da bo naslednjič boljše, čeprav se ti kot posamezniku zdi, da je skok v redu. A vidi še kakšno malenkost in jo želi nadgraditi," pravi 18-letni skakalec.

"Posameznika ne razvije le kot skakalca, ampak tudi kot osebnost"

"Po eni stani je strog, po drugi strani zelo prisluhne, posluša. Povpraša te po občutkih, kaj kot posameznik meniš o vsem. Da navodila. Zna biti zelo kritičen, ima strokoven pristop." Foto: Sportida Glede na konec sezone je pri Domnu spet razlog za optimizem. Res pa je, da je dobre skoke kazal le na letalnicah. Bertoncelj je že lani poudaril, da bo potreben napredek v tehniki, a so se zaradi takšnih in drugačnih razlogov vrteli na mestu. Tega se zagotovo zaveda tudi Domen, ki mu ne preostane drugega, kot da med letošnjimi pripravami močno ugrizne v meso, saj se v krutem svetu športniki ne morejo zanašati le na svoj talent.

"Pri Bertiju je poudarek na tem, da posameznika ne razvije le kot skakalca, ampak tudi kot osebnost. Da se razvija na različnih področjih in s tega vidika je zelo primeren," je Domen še povedal o tem, ali mu način dela z 41-letnim strokovnjakom ugaja.