Domen Prevc na ravnino in v telemark

Nadarjeni slovenski skakalec Domen Prevc ima razlog za optimizem. Kar kaže na skakalnicah in nedavno na letalnici na Kulmu, je znak, da pot poteka v pravo smer. Nova priložnost ga čaka ta konec tedna na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu. Tam, kjer so se poleti zanj sploh začeli.

Verjetno se še spomnite pred letom dni, ko je takrat še 17-letni Domen Prevc na vsak način želel nastopati na letalnicah, strokovno vodstvo na čelu z Goranom Janusom pa iskalo primeren trenutek. Izbrali so Oberstdorf in prenovljeno letalnico Heini Klopfer.

Še zdaj se spomni vsakega delčka

Domnov prvi polet na letalnici - lani v Oberstdorfu. Foto: Sportida Zaradi agresivnega in ekstremnega načina letenja je bilo vse zelo strah, kako se bo razpletlo za Domna, ki pa je z odliko opravil test. Janus se je odločil, da ga pri prvem trening poletu spusti z dveh zaletnih mest nižje, kljub temu pa je nemudoma preletel dvestotico (205 m). Na drugem treningu je imel že najboljši dosežek, potem ko je poletel 221 metrov. Na sobotni tekmi je bil nato peti, dan pozneje pa sedmi.

"Še zdaj se povsem natančno spominjam, kaj se je dogajalo. Prav za vsak skok. Prvi je sploh živ. Kako sem šel na rampo, vlekel dres dol, kako preletel hrbtišče, ko me je spodaj Jarc (fizioterapevt Urban Jarc, op. a.) čakal, ko se je vsem oddahnilo ... Zdaj imam še večjo željo. Lani sem na vsak način hotel leteti," se spominja Domen.

Telo se je v zadnjem letu razvilo

"Statistika je šla na obeh straneh sorazmerno gor – pri višini in teži. O številkah ne bi govoril, ker se ne govori v javnosti." Foto: Sportida Po odlični prejšnji sezoni so mnogi pričakovali, da bo v tej stopil še kakšno stopnico višje, a se to ni zgodilo. Vse do Engelberga smo čakali, da bi ga spet videli na delu v svetovnem pokalu. Iskal je formo, ta pa se je zdaj začela dvigovati.

Njegovo telo se je v zadnjem letu razvilo, kar so opazili tudi skakalni strokovnjaki, najbolj pomembno pa je, da je v tem trenutku potrpežljiv: "Statistika je šla na obeh straneh sorazmerno gor – pri višini in teži. O številkah ne bi govoril, ker se to ne govori v javnosti."

Da se mu forma dviguje, smo se lahko prepričali pretekli konec tedna na letalnici na Kulmu, kjer je z enajstim mestom dosegel najboljšo uvrstitev v tej sezoni. A je upal, da bodo skoki na tekmi boljši: "V zraku je bil užitek, vendar po prvem poletu, ko nisem nadaljeval z dobrimi skoki, nisem bil zadovoljen. V soboto me je žrlo, zakaj na tekmi nisem mogel narediti dobrega skoka. V nedeljo je nato tekma odpadla in sem bil zaradi tega jezen. Želel sem skakati, zato komaj čakam Oberstdorf."

Vedno si vizualiziram, da bi skočil na ravnino in v telemark

"Smo na pravi poti. Rezerve vidim zlasti na mizi." Foto: Sportida V Avstriji mu je najbolj uspel povsem prvi poizkus, ki ga je končal pri 233 metrih. Ali ga je ta kaj presenetil? "Vedno si vizualiziram skok, da skočim na ravnino in v telemark. Če se bo res uresničilo, bo lepo," se je zasmejal.

Sicer pa tudi sam poudarja, da se forma dviguje, čeprav so, kot pravi, skoki tehnično na podobni ravni kot v zadnjem mesecu. Najbolj pomembno je, da se mu rezultati stopnjujejo. S tem se bodo tudi njegovi občutki in samozavest krepili. "Smo na pravi poti. Rezerve vidim zlasti na mizi," poudarja najmlajši od bratov Prevc.

Želja so štirje poleti in uživanje

Foto: Sportida Pred njim in skakalci je torej svetovno prvenstvo v poletih. Za Domna bo to prvo tovrstno tekmovanje. Misli, da mu bo Oberstdorf bolj ugajal kot Kulm: "Težko bi rekel, ker imam zdaj drugačne smuči in drugače skačem. Ker je v Oberstdorfu nižja nadmorska višina, se bo dalo lažje jadrati, zato bi mi lahko bolj ugajal kot Kulm. Poleti mi prav pridejo, da uživam in zadiham. A vem, da to še zdaleč ni to, kar bi lahko na Kulmu naredil. To mi je motivacija za Oberstdorf."

Nadarjeni osemnajstletni slovenski orel posebnih rezultatskih ciljev za prvenstvo nima, v prvi vrsti pa bi rad štirikrat skočil na tekmi – v boju za odličja se namreč štejejo štirje poleti v dveh dneh – in predvsem v zraku užival.

Spored SP v poletih v Oberstdorfu Četrtek

14.00 – trening poleta

16.00 – kvalifikacije Petek

16.00 – prva dva poleta posamične tekme Sobota

16.00 – druga dva poleta posamične tekme Nedelja

16.00 – ekipna tekma

