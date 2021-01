Skakalci, ki tekmujejo v svetovnem pokalu, imajo skoraj na vsakem koraku teste za covid-19. Do preteklega tedna so slovenski orli vse uspešno prestali, nato pa je odjeknila novica, da je bil pozitiven Cene Prevc. Nemudoma so se ob tem začela porajati vprašanja, ali se bodo z virusom spopadli tudi drugi reprezentančni kolegi.

Pred odhodom v Willingen, kjer bosta ta konec tedna dve posamični preizkušnji, je nato spet udarila novica, da je pozitiven tudi Peter Prevc, medtem ko brat Domen zaradi tveganega stika prav tako ni odpotoval v Nemčijo.

Okužbi bratov Prevc med seboj nista povezani

V slovenski reprezentanci so kronološko pregledali vse dogodke in stike ter pri Petru in Cenetu niso našli skupnega imenovalca. "Presekalo nas je, jasno. Nimamo kaj. V Nemčijo gremo s fanti, ki jih imamo na razpolago. Gremo naprej. Poskušamo se izolirati, skrbimo za vse protokole. Več ni mogoče narediti. Že sicer poskušamo imeti čim manj stikov. Da nas je malo v avtomobilih ... Okužbi sta bolj smola kot kaj drugega. Vse smo analizirali in kronološko proučili ter prišli na koncu do ugotovitve, da okužbi med seboj nista povezani. Sta bolj splet okoliščin," je na poti v Willingen govoril glavni trener Robert Hrgota.

Robert Hrgota je poudaril, da je okužba šokirala ekipo tik pred odhodom v Nemčijo. Foto: Sportida

Ni jasno, koliko časa bo najstarejši od bratov Prevc izgubil in ne bo mogel tekmovati v svetovnem pokalu. Karantena se pri Cenetu izteka in bo lahko prihodnji teden spet del ekipe za Kligenthal: "Bomo videli, koliko časa bo odsoten. Predvsem, kaj bodo pokazali testi in kakšna bo inkubacijska doba. Težko ocenimo, ker ne vemo, kako bo z njim. Dobrodošlo je, da nima nobenih težav."

"Zajcu je šlo zelo dobro, potem pridejo tovrstni šoki ..."

Dobrodošla novica je vrnitev Timija Zajca, ki je že skoraj mesec in pol brez tekmovalnega ritma na najvišji ravni, potem ko se je zgodila afera v Planici. Nadarjeni skakalec je v zadnjih treh tednih delal po programu, ki mu ga je začrtal Jani Grilc, ob tem pa imel pomoč klubskega trenerja Mihe Sušnika. Spodbudno je, da je član SSK BTC Ljubno na skakalnici dobro razpoložen, vprašanje pa je, kako se bo po daljšem času lotil tekme.

Timi Zajc se vrača v svetovni pokal. Njegova raven skakanja je dobra, poudarjajo v slovenskem taboru. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Včeraj in v torek smo skakali. Zelo dobro mu je šlo, kar na dobri ravni. Potem pridejo tovrstni šoki in je malce težje. Ostati moramo zbrani. Raven skakanja pri fantih je v redu. Verjamem, da se bo dobro nadaljevalo," je ob tem dejal Hrgota.

Debitant Lovro Kos iz samoizolacije na tekmo

Ker je moral za Willingen prečrtati Petra in Domna, je na pot v Nemčijo vzel debitanta v svetovnem pokalu Lovra Kosa, ki je bil zaradi Cenetove okužbe v zadnjem obdobju v samoizolaciji. Kakor tudi vsi reprezentanti B-ekipe, katere član je sicer srednji od bratov Prevc. A je bilo dobrodošlo, da je bil 21-letnik kot preostali skakalci pod taktirko Igorja Medveda vselej negativen na testih na covid-19.

Lovro Kos bo poskušal premierno v karieri skočiti med dobitnike točk v svetovnem pokalu. Foto: Vid Ponikvar

"Nismo skakali skupaj. Bežno sem ga videl. Upam, da je raven skakanja v redu. Zagotovo ni na ravni kot najboljši slovenski skakalci, a verjamem, da se bo dobro odrezal," je o Kosu dejal prvi mož stroke. Član SSK Ilirija je na zadnjih tekmah celinskega pokala pokazal nekaj dobrih skokov, ki so ga ponesli do tretjega in petega mesta v Innsbrucku. V Englebergu je bil četrti, sicer pa je v tej sezoni nastopil tudi kot predtekmovalec na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici.