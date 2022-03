Do zasluženih počitnic v Braziliji ga loči samo še en korak

Slovenski deskar Tim Mastnak je kljub številnim obveznostim po olimpijskih igrah v Pekingu, od koder se je vrnil s srebrno olimpijsko medaljo, ohranil formo in tudi na Rogli, na progi, kjer smuča in deska že od otroštva, končno stopil na zmagovalni oder. Pred številnimi navijači, ki niso varčevali s svojimi glasilkami, je osvojil tretje mesto in se prav tako na tretje mesto prebil tudi v skupnem seštevku paralelnega veleslaloma.

Foto: Grega Valančič/Sportida Po kvalifikacijah je kazalo še bolje, saj je Tim Mastnak v finalne boje krenil iz drugega izhodišča. V osmini finala in četrtfinalu je najprej zlahka opravil s tekmecema, a se mu je zalomilo v polfinalu, ko je v dvoboju s Poljakom Oskarjem Kwiatkowskim (ta je v osmini finala izločil Žana Koširja) naredil napako in končal v snegu.

Popravni izpit je imel v malem finalu, kjer je odločno krenil na progo in strl odpor vodilnega v svetovnem pokalu Južnokorejca Sangho Leeja, krvnika Koširja v polfinalu olimpijske tekme v Pjongčangu, in se veselil tretjega mesta na domači Rogli.

"Na startu sem si rekel, da ne bom spet četrti," je dejal Mastnak. Podobno kot je to v malem finalu olimpijskih iger storila Gloria Kotnika, danes osmoljenka s 17. mestom. Do preboja v izločilne boje jo je ločila mišja dlaka – šest stotink sekunde. Žan Košir je osvojil 13. mesto, Rok Marguč je bil 22., Jernej Glavan in Sara Goltes pa se nista prebila v drugo kvalifikacijsko vožnjo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Tim, povejte po pravici – ste veseli ali tudi malo razočarani nad tretjim mestom? Vemo, vaši cilji segajo visoko.

Vesel sem. Na Rogli sem bil že tolikokrat blizu zmagovalnega odra, a se mi je ta vedno nekako izmuznil. Proga Jasa je zelo zahtevna, saj je zelo položna, in glede na to, da ne sodim med najtežje tekmovalce, sem običajno v zgornjem delu preveč izgubil, da bi v nadaljevanju še lahko nadoknadil. Danes mi je to uspelo. Prikazal sem res dobre vožnje in izboljšal svojo najboljšo uvrstitev z Rogle, četrto mesto. To je vedno moj cilj, izboljšati uvrstitev na določenem prizorišču.

Ste navdušeni nad navijaško podporo? Ste jo slišali, čutili na startu?

Ja, izjemno, navdušen sem. Res lepo, da so me sredi tedna prišli spodbujat na Roglo. To ti res da energijo. Sicer pa moram reči, da je bilo danes res naporno. Temperature so bile tako visoke, da sem se težko ohlajal iz ene vožnje v drugo. Kar zadeva progo, je bila v finalu boljša kot v kvalifikacijah. V izločilnih bojih se je naredila lepa linija in treba je bilo res voziti z občutkom. Padec, ki se mi je zgodil v polfinalu, ko se je proga predrla, bi se lahko zgodil že prej.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj ste si mislili, ko ste pristali v snegu?

Da ne bom četrti (smeh, op. a.)! Zavedal sem se, da me čaka še ena vožnja in da mi lahko uspe, in mi na koncu tudi je.

Z današnjim tretjim mestom ste napredovali tudi v skupnem seštevku veleslaloma, kjer ste sezono končali na prav tako tretjem mestu.

Res je, zdi se mi, da sem sezono končal tam, kjer mislim, da si tudi zaslužim. Sem edini deskar, ki se je v zadnjih dveh sezonah uvrstil v prav vse finalne boje, zato mislim, da sem zasluženo tretji.

Ni skrivnost, da je paralelni veleslalom vaša paradna disciplina, kaj pa slalom? Vaš oče Robert, ki je hkrati tudi vaš trener, je dejal, da ste precej napredovali. Kako suvereno se vi počutite, koliko dela vas še čaka v tej disciplini?

Kar precej dela me še čaka. Vsi pravijo, da je slalom lažja disciplina, meni pa kar nekako ne steče. Za veleslalom moraš imeti več občutka, pri slalomu pa je bolj pomemben "dril". Veliko delam na tem, da bom tudi v paralelnem slalomu tam, kjer sem v veleslalomu.

To je velik cilj prihodnje sezone. Na treningih mi gre kar dobro in verjamem, da mi dobre vožnje lahko uspejo tudi ta konec tedna na zadnji tekmi v Berchstesgadnu.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Proga Jasa, ki je letos že desetič gostila deskarsko tekmo za svetovni pokal, vam je najbrž poznana do zadnjega detajla. Veste, kolikokrat ste se zapeljali po njej?

Nemogoče je reči, to bi vedel morda žičničar, ki dela na tej progi. Ti ljudje me poznajo od malega. Smrkelj so mi brisali, ko sem bil res mali. Tukaj sem naredil prve smučarske in deskarske korake, ogromno ur sem preživel tukaj.

Pa je zato lažje ali težje?

Mislim, da težje, ker so pričakovanja visoka in jih moraš upravičiti. Vemo, kam sodim v veleslalomu, in ostati miren in prikazati tisto, kar znaš, ni enostavno. Podobno je na olimpijskih igrah.

Sem bil pa danes vseeno miren, saj mi ni bilo treba reševati sezone. Mislim, da sem to sezono vseeno dosegel nekaj velikega in sem bil povsem neobremenjen. Užival sem v vsaki vožnji.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako se spopadate z nenadno slavo, ki vas je doletela po olimpijskih igrah? Vas zdaj ljudje ustavljajo na cesti in se želijo fotografirati z vami? (Tudi po našem intervjuju sta pristopili dve skupini otrok, ki se na Rogli učijo smučati, in Mastnaka prosili za skupno fotografijo). Je ta olimpijski "hype" še vedno živ?

O, je, tudi pred finalom sem moral podpisovati avtograme, tako da je bila priprava na finale drugačna kot v prejšnjih letih, a se ne pritožujem. Kot sem že velikokrat izjavil, res uživam, ko vidim, da ljudje cenijo moje dosežke. Rad si vzamem čas za vsakega posebej in spregovorim par besed.

Kako dobrodušni so bili ob vaših uspehih sponzorji? Je kaj novega na tem področju?

Delam tudi na tem, kot ste opazili, imam tudi nov avto, ki mi je pisan na kožo. Mladosten in športen. Gre za mojega dolgoletnega partnerja, ki mi je ogromno pomagal, in zelo vesel sem, da nadaljujemo sodelovanje. Z novim avtom so me presenetili dan pred tekmo. Sicer pa delam tudi na iskanju sponzorske podpore.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Koliko vas je utrudilo vse, kar se vam dogaja od olimpijskih iger naprej, ali še vedno jadrate na adrenalinu?

Mislim, da še vedno jadram na adrenalinu, vse skupaj mi daje dodatno energijo. Druženje z ljudmi in sprejemi mi niso v napoto, ravno obratno. Je pa res, da so bili po olimpijskih igrah treningi kar nekoliko v drugem planu in me je energijsko nekoliko pobralo, zato se čim prej odpravljam na dopust, da se nekoliko odpočijem in maja začnem s kondicijskimi pripravami na novo sezono.

Imate počitnice že rezervirane?

Imam! Odpravljam se na kajtanje v Brazilijo.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Naslednja sezona je daleč, pa tudi ne. Že razmišljate o tem? Sezona 2023 prinaša svetovno prvenstvo v Gruziji.

Ne gledam tako daleč v prihodnost, z mislimi sem trenutno le pri zadnji tekmi v Nemčiji. Upam pa, da bom tudi v prihodnji sezoni ostal v veleslalomskem vrhu in da bom lahko tekmoval in treniral brez poškodb.