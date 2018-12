Deskarji v paralelnih disciplinah začenjajo sezono v Carezzi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo v Carezzi v Italiji s paralelnim veleslalomom začela nova sezona svetovnega pokala deskarjev na snegu v paralelnih disciplinah. V sezoni 2018/19 bo na sporedu 11 posamičnih in tri ekipne tekme. Po paralelnem veleslalomu v Carezzi bo v soboto še ena tekma v tej disciplini v Cortini d'Ampezzo.

Sledil bo tritedenski odmor do naslednje tekme, paralelnega slaloma v Bad Gasteinu, druga postaja v letu 2019 pa bo Rogla, kjer bo paralelni veleslalom 19. januarja.

Slovenska reprezentanca, nekoč velesila, se v zadnjih letih krči, letos jo je zapustil še Jure Hafner, ki je zajadral v trenerske vode. Za uvodno preizkušnjo so prijavljeni štirje slovenski tekmovalci, in sicer Žan Košir, Rok Marguč, Tim Mastnak in Gloria Kotnik.

Rok Marguč je prejšnjo sezono končal s tretjim mestom v Winterbergu. Foto: Sportida

Slovenci upajo, da bodo že v Carezzi nadaljevali uspešno lansko sezono. Košir je osvojil bron na olimpijskih igrah, po njih sta bila med najboljšimi tudi Mastnak in Marguč. Mastnak se je najprej v Kayseriju v Turčiji prvič v karieri uvrstil na stopničke, nato pa je v Scuolu v Švici tudi prvič zmagal. Marguč je sezono končal s tretjim mestom v Winterbergu.

Slovenija ima do zdaj v svetovnem pokalu po zaslugi Žana Koširja eno skupno zmago, Dejan Košir je bil dvakrat drugi, dvakrat je bil tretji Žan Košir, tretje mesto je enkrat zasedel tudi Rok Flander. Po tem kriteriju je Slovenija pri moških četrta najuspešnejša država, zaostaja le za Avstrijo, Švico in Francijo.