Brez slovenskega uspeha v Piancavallu

Največ uspeha so imeli domači tekmovalci, ki so zasedli prvi dve mesti. Prvič v karieri je tekmo svetovnega pokala dobil Marc Hofer, potem ko je njegov rojak Edwin Coratti v finalu storil napako in ni prišel uspešno v cilj. Tretje mesto je zasedel vodilni v svetovnem pokalu Južnokorejec Sangho Lee.

Pri ženskah slovenskih predstavnic ni bilo, zmago pa sta si razdelili Švicarka Julie Zogg in Japonka Tsubaki Miki.

Izidi:

1. Marc Hofer (Ita)

2. Edwin Coratti (Ita)

3. Sangho Lee (Jkor)

4. Stefan Baumeister (Nem)

5. Aaron March (Ita)

6. Alexander Payer (Avt)

7. Gabriel Messner (Ita)

8. Benjamin Karl (Avt)

...

12. Žan Košir (Slo)

17. Tim Mastnak (Slo) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Sangho Lee (JKor) 494

2. Stefan Baumeister (Nem) 456

3. Dimitrij Loginov (Rus) 326

4. Benjamin Karl (Avt) 254

5. Andreas Prommegger (Avt) 251

6. Tim Mastnak (Slo) 240

...

14. Žan Košir (Slo) 139

38. Rok Marguč (Slo) 28 Ženske:

1. Tsubaki Miki (Jap)

. Julie Zogg (Švi)

3. Ramona Hofmeister (Nem)

4. Daniela Ulbing (Avt)

5. Megan Farell (Kan)

6. Carolin Langerhorst (Nem)

7. Nadya Ochner (Ita)

8. Julia Dujmovits (Avt) Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Daniela Uhlbing (Avt) 432

2. Julie Zogg (Švi) 420

3. Ramona Hofmeister (Nem) 397

4. Tsubaki Miki (Jap) 350

5. Sofija Nadiršina (Rus) 320

6. Julia Dujmovits (Avt) 300

...

30. Gloria Kotnik (Slo) 34

