Z enotedensko zamudo, ker so morali organizatorji prestaviti uvodno tekmo v Livignu, se bo v nemškem Winterbergu v soboto začela tudi sezona deskarskega svetovnega pokala v paralelnih disciplinah. Najprej bo na sporedu ekipna tekma, Slovenijo bosta zastopala Žan Košir in Gloria Kotnik, v nedeljo pa še posamična preizkušnja.

Na obeh se bodo tekmovalci merili v paralelnem slalomu, ki ni najmočnejša disciplina Slovencev, a ti vseeno verjamejo, da so se nanjo dobro pripravili in da lahko računajo tudi na kašen dober rezultat. Vsekakor pa so pričakovanja večja za paralelni veleslalom, olimpijsko disciplino, ta bo v svetovnem pokalu prvič v sezoni na sporedu 15. decembra v Carezzi.

Winterberg, kamor sta poleg Koširja in Glorie Kotnik odpotovala tudi olimpijski podprvak Tim Mastnak in nekdanji svetovni prvak Rok Marguč, je za slovensko deskanje srečno prizorišče. Dvakrat je tam na tekmi svetovnega pokala v skokih prostega sloga (2005 in 2006) zmagal Matevž Petek, v paralelnem slalomu pa so bili uspešni tudi aktualni reprezentanti v alpskih disciplinah. Rok Marguč je bil dvakrat tretji (2016 in 2018), v malem finalu pa sta se na zadnji tekmi na tem prizorišču leta 2019 pomerila Košir in Mastnak, pri čemer je bil uspešnejši prvi. Kotnik se lahko pohvali z uvrstitvijo v finale (2018, 11. mesto).

Več in bolje trenirala

"Pred Winterbergom sem več in bolje trenirala slalom, tako da sem dobro razpoložena in se obeh tekem veselim," pravi bronasta olimpijka, letos edina slovenska predstavnica v svetovnem pokalu, ki bo v soboto v paru s Koširjem (najvišje uvrščeni Slovenec v tej disciplini v lanski sezoni svetovnega pokala) najprej dopoldne nastopila na ekipni preizkušnji, nato pa še v kvalifikacijah posamične tekme. Finale najboljših šestnajstih deskark in deskarjev bo dan pozneje.

"Konec tedna bomo videli, kdo je iz pravega testa"

"Ob Italijanih, Korejcih in Bolgaru Radoslavu Jankovu je bilo vzdušje na treningih zadnje dni res prijetno in tudi precej tekmovalno, konec tedna pa bomo videli, kdo je iz pravega testa," je dejal Košir, najstarejši slovenski reprezentant v alpskih disciplinah, ki pa se dobro počuti in še ne razmišlja o slovesu. Verjame, da lahko letos in tudi v letih do naslednjih olimpijskih iger še marsikaj doseže.

Medtem ko so Kotnik, Marguč in Košir trenirali v avstrijskem Lechu in italijanski Carezzi, pa je Tim Mastnak zadnje priprave na sezono opravil na Finskem, pred odhodom v Winterberg pa je opravil še dva slalomska treninga v nemškem Hochfügnu, ki bo prihodnji konec tedna gostil prvi tekmi evropskega pokala v paralelnem veleslalomu.

Mastnak sproščeno na prvo prizorišče

"Tekma v Winterbergu je vedno specifična. Umeten sneg in nizka nadmorska višina. Podobne razmere sem imel na Finskem, tako da na prvo tekmo in prizorišče, ki ga imam rad, grem povsem sproščen," je sporočil Mastnak, ki je letos veliko delal na slalomu, saj se zaveda, da je do želene visoke uvrstitve v skupnem seštevku svetovnega pokala težko priti brez dobrih slalomskih rezultatov.

Marguč z nekaj bolečinami v križu, a bo pripravljen

"Ta proga mi zelo ustreza, vesel sem bil, ko sem videl, da je vnovič v koledarju svetovnega pokala. Z opravljenim na zadnjem treningu v Carezzi sem zadovoljen, imam sicer nekaj težav z bolečinami v križu, ampak do tekme bom zagotovo nared," pa je pred prvo tekmo povedal Marguč.

Južnokorejec brani zmago

Zmago v svetovnem pokalu bo letos branil Južnokorejec Sang-ho Lee, v slalomski razvrstitvi pa je bil najboljši avstrijski veteran Andreas Prommegger. Oba sodita v najožji krog favoritov tudi na tekmah letošnje sezone.

Nemka Ramona Hofmeister je ob odsotnosti na večini tekem češke deskarske legende Ester Ledecke, ki se je bolj posvetila alpskemu smučanju, dobila zadnje tri velike globuse za skupno razvrstitev, mali za slalomsko zmago pa je lani četrtič zapovrstjo in petič nasploh pripadel Švicarki Julie Zogg.