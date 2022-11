Deskarji v paralelnih disciplinah brez decembrskih tekem v Livignu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi pomanjkanja snega so pri Fis morali odpovedati tekme v paralelnem deskarskem slalomu in veleslalomu v začetku decembra v Livignu.

Zaradi pomanjkanja snega so pri Fis morali odpovedati tekme v paralelnem deskarskem slalomu in veleslalomu v začetku decembra v Livignu. Foto: Pixabay

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je v sredo sporočila, da tekem v paralelnem veleslalomu in slalomu, ki bi morali biti na sporedu prvi decembrski vikend v italijanskem Livignu, zaradi slabih snežnih razmer ne bo, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.