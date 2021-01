Danes še posamična tekma skakalcev, a prej še kvalifikacije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od naših se bodo po zaletišču spustili Tilen Bartol, Domen Prevc, Žiga Jelar, Bor Pavlovčič, Peter Prevc in Anže Laniške. Slovenska reprezentanca ima sicer v Lahtiju pravico nastopati s sedmimi tekmovalci, a je Cene Prevc zaradi okužbe s koronavirusom ostal doma.

V soboto je bila na sporedu ekipna tekma, kjer so naši tekmovalci zasedli šesto mesto. Slavili so Norvežani pred Poljaki in Nemci.