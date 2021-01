Goggia z drugega planeta, Ilka bolje kot včeraj, grd padec Ledecke #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalka petkove preizkušnje se je na najvišjo stopničko povzpela tudi v soboto. Goggia je dobila še četrti zaporedni smuk in s tem Italiji priborila že 100. zmago v svetovnem pokalu. Njen niz se je začel 19. decembra, ko je zmagala v Val d'Iseru, leto 2021 je odprla z zmago v St. Antonu, nato pa je sledila Crans Montana za smukaški četverček. Le na uvodnem smuku sezone v Val d'Iseru se je pred Goggio uvrstila Švicarka Corinne Suter.

Uspeh italijanske zvezdnice sta dopolnili še rojakinji Elena Curtoni s tretjim in Laura Pivorano s četrtim mestom. "Italijansko državno prvenstvo" je malce pokvarila le Švicarka Lara Gut-Behrami, ki je za vodilno zaostala 27 stotink in zasedla drugo mesto.

Ilka Štuhec je v petek ostala brez točk, v soboto pa je naredila korak naprej. Foto: Guliverimage

Ilka do točk, odstop Ferkove

Poškodovana Ilka Štuhec, ki ima hude težave z gležnjem, je s smukaško progo opravila veliko bolje kot v petek in se z zaostankom +2,45 zavihtela na 27. mesto. Druga slovenska predstavnica Maruša Ferk je odstopila in tako kot v petek ostala brez novih točk za svetovni pokal.

Ledecka je ni resneje skupila

Poleg Ferkove je odstopilo še sedem smučark, tudi Čehinja Ester Ledecka, ki je bila na izjemni poti, nato pa jo je malce pred ciljem v levem zavoju odneslo preveč zunaj idealne linije, kar je privedlo do hudega padca. Videti je bilo zelo grdo. Ko so že vsi mislili, da bo treba ponovno aktivirati helikopter, je češka dvoživka dvignila palec in pokazala, da z njo ni nič hujšega.

Crans Montana, smuk, ženske:

Preberite še: