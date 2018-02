Lanišek v Planici še drugič opravil s tekmeci

Celinski pokal, posamična tekma, nedelja

Po sobotni popoldanski preizkušnji v dolini pod Poncami so se v nedeljo smučarji skakalci za točke celinskega pokala udarili še v dopoldanskem terminu.

Naši skakalci so nastopili še bolje kot včeraj. Anže Lanišek je potrdil, da je našel prave občutke, in še enkrat gladko ugnal vso konkurenco s skokoma, dolgima 134 in 130 metrov, kar mu je prineslo 267,5 točke. Drugo mesto iz prve serije je zadržal Jurij Tepeš, ki je danes pristal pri 132,5 metra in 129 metrih, zbral pa je 258,8 točke. Na tretje je v finalni seriji skočil Avstrijec Philipp Aschenwald, ki je skočil 128,5 metra in 131 metrov, zbral pa je 251,4 točke.

Jurij Tepeš je skočil na drugo mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

S tretjega mesta po prvi seriji je na šesto zdrsnil Tomaž Naglič, ki je pristal pri 131 in 124 metrih, zbral pa je 245,8 točk. Najboljšo deseterico je zaokrožil Andraž Pograjc, tik za njim je končal domačin Rok Tarman na 11. mestu. Točke so tokrat osvojili še Robert Kranjec na 20. mestu, Cene Prevc na 22., Miran Zupančič na 23. in Blaž Pavlič na 27. mestu.

Spet uživa "Skoki so na zelo visoki ravni. Manjše napake se sicer še vedno ponavljajo, a sem zelo zadovoljen in to je najbolj pomembno: da uživam v skokih in da skačem daleč. Do konca tega obdobja bom nastopal na tekmah celinskega pokala, potem pa bomo videli, kako naprej," je bil zadovoljen Lanišek, Tepeš pa je dodal: "Zelo sem zadovoljen, saj imam v Planici navadno kar nekaj težav. Včeraj sem se malce uštel z izbiro opreme, a to so stvari, ki se dogajajo. Vesel sem, da mi je danes to uspelo popraviti, sam sebi sem dokazal, da lahko in da pridem zraven. Do konca februarja bom skakal na tekmah celinskega pokala, potem upam, da se pokaže še kakšna možnost za nastop na svetovnem pokalu, sicer pa si želim konec marca v Planici poleteti čim dlje."

Wank vodi, Dežman drugi

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Andreas Wank, ki ima 613 točk, Nejc Dežman ima na drugem mestu 602 točki, Lanišek pa je z dvema zmagama na petem mestu že ujel Poljaka Tomasza Pilcha s 492 točkami.