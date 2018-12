Bronasta olimpijka se ničesar ne boji in čaka na pravi dan

Vesna Fabjan, bronasta z olimpijskih iger v Sočiju, v letošnji sezoni še ni dosegla pravega rezultata. Letošnji najboljši rezultat je bilo 20. mesto v Davosu v šprintu, kar je veliko manj, kot je sama pričakovala. Na tekmi v Lillehammerju je bila šele 24.

Ni naredila tistega, kar bi morala

"V Lillehammerju smo imeli težave s smučmi. V Davosu pa je bilo tako, da jaz nisem naredila tistega, kar bi morala. To so stvari, ki jih moram sama odpraviti. Skratka, vse se mora poklopiti. Morda je včasih celo dobro, da se zgodi takšna stvar, da na prihodnji tekmi lahko to odpraviš. Vem, kaj moram popraviti, in ko pride dan tekme, moram vse skupaj dobro "zapakirati", nam je uvodoma zaupala Fabjanova.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Triintridesetletna izkušena tekmovalka je dejala, da je letos zelo dobro pripravljena, potem ko je v pripravljalnem obdobju dobro opravila vse treninge. V ekipi, ki jo vodi Marko Gracer, je tudi nekaj novosti.

"Dobrodošla sprememba je pozitivna energija in naredila sem korak naprej, ki se mi zdi, da sem ga potrebovala. Za zdaj moram to vse skupaj prenesti na tekme. Sezona se ni začela tako, kot bi želela … Bilo je tudi nekaj začetne nervoze, ampak lahko rečem, da je osnova dobra, tako da se nimam česa bati."

Foto: Facebook

Na Tour de Ski le tri tekme, nato se bo najverjetneje poslovila

Besničanka je imela v preteklih letih kar nekaj težav s poškodbami in boleznimi. Zdaj je morala kar potrkati glede na to, da ji zdravje dobro služi. "Moram povedati, da je šlo tokrat brez težav. Zdravje je osnova in upam, da bo tako ostalo vso sezono," je še povedala Fabjanova, ki bo nastopila tudi na določenih tekmah Tour de Ski. V načrtu imam štartati prve tri tekme, potem pa se bom najverjetneje poslovila od toura in se pripravljala na prihodnje tekme."