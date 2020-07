Brez sprememb v biatlonskem koledarju, vrhunec sezone na Pokljuki

Seveda vodstvo IBU ne stoji križem rok in čaka na zimo, danes so na IBU potrdili, da preverjajo različne scenarije, da se bodo lahko odzvali na morebitne omejitve zaradi koronakrize. Na IBU poudarjajo, da bodo naredili vse, da bo udeležba na tekmah varna za vse vpletene.

Vsaj zaenkrat IBU vztraja pri svojem koledarju z uvodom v sezono na Finskem, Švedskem, Avstriji in Franciji, kjer so tekme načrtovane še v letošnjem letu. Natančno bodo situacijo pred prvo tretjino tekmovanj še enkrat preučili do konca septembra. Kasneje bo IBU sproti spremljala stanje in razvoj dogodkov.

Poglavitno vprašanje nove sezone bo bržkone prisotnost gledalcev na tekmovanjih, ki pomeni tudi enega od virov zaslužka za prireditelje. Vsaj zaenkrat prodaja vstopnic za večino prizorišč poteka nemoteno.

