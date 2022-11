Brecl do izida kariere, na vrhu nič novega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nordijski kombinatorec Gašper Brecl je na tretji tekmi uvoda svetovnega pokala v Ruki prišel do izida kariere. Na tekmi s skupinskim startom je zasedel 24. mesto, kar je še štiri mesta bolje kot na petkovi tekmi s petkilometrskim tekom, ko je z 28. mestom osvojil svoje prve točke svetovnega pokala.

Brecl, edini slovenski predstavnik, je bil spet boljši v skakalnem delu preizkušnje, v katerem je zasedal 11. mesto. Pred tem je bil v teku 49.

Še drugič zapovrstjo in 51. v svetovnem pokalu je zmagal Norvežan Jarl Magnus Riiber, ki je bil drugi po skoku, na cilju tekaške preizkušnje pa je imel 4,4 sekunde prednosti pred Francozom Matteom Baudom, in 5,2 sekunde pred Japoncem Ryoyo Yamamotom.

Zadnja tekma v Ruki je ponudila še tretjo različico tekme in sicer tekaški skupinski start na 10 km razdalji. Brecl je preizkušnjo končal na 49. mestu z zaostankom 1:43 minute za najhitrejšim Jarlom Magnusom Riiberjem. Razlike so bile tako zelo majhne, kar je pomenilo možnost napredovanja na skakalnem delu preizkušnje. Brecl je bil znova odličen na skakalnici Rukatunturi in je s 137 metri napredoval na končno 24. mesto, s čimer je postavil rezultat kariere, hkrati pa je še drugič v sezoni osvojil točke svetovnega pokala.

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna nadaljeval v Lillehammerju, sezono bodo začele tudi nordijske kombinatorke.

Izidi:

1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 23:59,3

2. Matteo Baud (Fra) + 4,7

3. Ryota Yamamoto (Jap) 5,2

4. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 12,1

5. Julian Schmid (Nem) 12,4

6. Manuel Faisst (Nem) 13,0

...

24. Gašper Brecl (Slo) 47,3 Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Julian Schmid (Nem) 225

2. Jarl Magnus Riiber (Nor) 218

3. Ryoty Yamamoto (Jap) 190

4. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 170

5. Matteo Baud (Fra) 140

...

32. Gašper Brecl (Slo) 10

