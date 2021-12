Na progi Stelvio še superveleslalomska tekma, na startu trije Slovenci

Na znameniti progi Stelvio v Bormiu v Italiji se bodo danes smučarji pomerili še za superveleslalomske točke svetovnega pokala. Tekma se bo začela ob 11.30, na startu so trije Slovenci, Martin Čater s številko 44, Boštjan Kline 48 in Miha Hrobat 52.

To bo četrti super G v sezoni, prvega v Beaver Creeku je dobil Švicar Marco Odermatt, trenutno tudi vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, drugega in tretjega, na progi ptic roparic v Beaver Creeku in na Saslongu v Val Gardeni pa Norvežan Aleksander Aamodt Kilde.

V superveleslalomskem seštevku sicer vodi Avstrijec Matthias Mayer (210 točk), pred Kildejem (200) in Odermatom (187). Edini od Slovencev, ki je v tej sezoni prišel do točk v tej disciplini je Čater, ima jih 22 in zaseda 28. mesto na lestvici. Čater je na zadnjem superveleslalomu v Val Gardeni zasedel vzpodbudno 12. mesto.

Včeraj sta na smuku točke svetovnega pokala osvojila Miha Hrobat z 18. in Boštjan Kline z 21. mestom. V skupnem seštevku premočno vodi Odermatt (713 točk), pred Mayerjem (427) in Kildejem (369), najboljši Slovenec pa je Žan Kranjec na 12. mestu (167 točk). Kline (72), Čater (51) in Hrobat (13) zasedajo 53., 61. in 101. mesto.

Preberite še: