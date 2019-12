Paris napada še drugo zmago v dveh dneh, popravni izpit za tri Slovence

Najboljši smukači se bodo na znameniti progi Stelvio v Bormiu v Italiji danes še enkrat pomerili za točke svetovnega pokala v alpske4m smučanju. Dominic Paris je v soboto prišel še do četrte smukaške zmage na tej zahtevni preizkušnji, četverica Slovencev, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline, pa se ni izkazala in ostala brez točk svetovnega pokala. Na sobotnem smuku bo slovenske barve branila le trojica, Čater, Hrobat in Kline.