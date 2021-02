Velik dan za Jakova Faka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubitelji biatlona bodo danes na svetovnem prvenstvu na Pokljuki prišli na svoj račun. Ob 14.30 se bo začela šprinterska preizkušnja na 10 kilometrov, v kateri bodo barve Slovenije zastopali Miha Dovžan (številka 15), Jakov Fak (23), Rok Tršan (56) in Klemen Bauer (91). Prvi favorit za zmago je Norvežan Johannes Thingnes Boe.

Danes se bodo za odličja svetovnega leska na Pokljuki spopadli 104 nastopajoči. Krog kandidatov za najboljše dosežke je širok, v slovenskem taboru pa največ upov pričakovano polagajo v izkušenega Jakova Faka, ki je na velikih tekmovanjih že večkrat posegel po medaljah.

Triintridesetletnik iz Mrkopalja je v sredo na tekmi mešanih štafet pokazal, da je obdržal formo z zadnje postaje svetovnega pokala v Anterselvi, kjer je na tekmi s skupinskim štartom spet stopil na stopničke. Dobro se znajde tudi v šprintih, kjer je v svetovnem pokalu dosegel tri od svojih osmih zmag, na svetovnem prvenstvu leta 2013 v Novem mestu na Češkem pa je v tej disciplini osvojil tudi bronasto odličje.

Klemnu Bauerju je nedavna okužba z novim koronavirusom pobrala kar nekaj moči. Foto: Sportida

Fak bo nastopil s številko 23, slovenske barve pa bodo tudi branili Miha Dovžan (15), Rok Tršan (56) in Klemen Bauer (91), ki si želijo osvojiti nove točke svetovnega pokala (te se v biatlonu delijo tudi na svetovnih prvenstvih) in se uvrstiti na nedeljsko zasledovalno tekmo (najboljših 60 s šprinta). Bauer je sicer v začetku leta staknil novi koronavirus, ki mu je, kot se je izkazalo na sredini tekmi, pobral precej moči, skozi sezono pa sta v tekaški formi nihala tudi Tršan in Dovžan, ki sta novi koronavirus prebolela pred sezono.

Prvi favorit za zlato odličje je Norvežan Johannes Thingnes Boe, vodilni tekmovalec svetovnega pokala in nosilec zlate kolajne s sredine tekme mešanih štafet, ki ima s svetovnih prvenstev že dve najžlahtnejši odličji s šprinterskih tekem, iz Kontiolahtija 2015 in Östersunda 2019.

Biatlon SP 2021, šprint, moški – 10 km, štartni seznam: