V živo: katera bo biatlonska kraljica Pokljuke?

Na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki je pravkar na sporedu preizkušnja v ženskem sprintu. Prvi favoritinji za zmago na 7,5-kilometrski progi z dvakratnim streljanjem sta Norvežanki Tiril Eckhoff in Marte Olsbu Roeiseland. Nastopajo tudi tri Slovenke, to so debitantka Lena Repinc, Lea Einfalt in Polona Klemenčič.