Avstrijskima deskarjema ekipna tekma v Piancavallu

Deskarji so se v Piancavallu merili še na ekipni tekmi v paralelnem slalomu. Slovenija zaradi odsotnosti deklet ni imela ekipe, tekmo pa sta dobila Avstrijca, olimpijski prvak Benjamin Karl in olimpijska podprvakinja in nekdanja svetovna prvakinja Daniela Ulbing.

Avstrijca sta v finalu premagala Italijana Edwina Corattija in Nadyo Ochner, tudi tretje mesto pa je šlo v Avstrijo, osvojila sta ga Alexander Payer in Sabine Schöffmann, ki sta v malem finalu prav tako prehitela Italijana, in sicer Marca Hoferja, presenetljivega zmagovalca sobotne posamične tekme, in Lucio Dalmasso.

Avstrijska ekipa je zasedla tudi peto mesto, šesta je bila Švica.

Deskarska karavana se zdaj seli na Roglo, kjer bo v sredo paralelni veleslalom s številčnejšo slovensko zasedbo, kot je bila v Piancavallu.

