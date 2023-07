Avstrijske smučarke na kondicijskih pripravah v Mariboru

Maribor so izbrale na pobudo njihove manualne terapevtke Anja Šešum, ki že štiri leta dela za avstrijske smučarke. "Anja je prišla z idejo, da preizkusimo nekaj novega, in ni nam žal, da smo prišle sem. Vsake toliko je dobro, da kaj spremenimo," je dejala Mirjam Puchner.

Manualna terapevtka Anja Šešum že štiri leta sodeluje z avstrijskimi smučarkami. Foto: Nebojša Tejič/STA

Cornelia Hütter je bila v Mariboru že pred leti pozimi na tekmi. Kot je povedala v današnji izjavi za medije, se tu počuti kot doma, sama namreč prihaja iz Gradca na jugu Avstrije. "Pogoji dela tu so odlični. Maribor je majhno mesto, zato je vse dosegljivo v največ desetih minutah. Lahko treniramo na prostem, v telovadnici, na Dravi," je dejala.

Danes so opravile trening akrobatike v dvorani Športnega društva Studenci, v torek so veslale na Dravi. "Veslanje je bilo krasno. V čolnu se pomiriš, ker si sam, v tišini. Tudi akrobatika je bila izjemna izkušnja, tega še nikoli nisem poskusila," je povedala Mirjam Puchner.

Poletje je za smučarje čas za vzdrževanje kondicije, pa tudi počitek. "Prosto smo imele tri tedne aprila po koncu zime, ko smo si lahko privoščile počitnice. Nekaj dni počitka imamo tudi med posameznimi sklopi priprav in treningov čez poletje, da lažje vzdržujemo kondicijo. Prosto imamo tudi danes popoldne in bomo šle malo po mestu, česar se že zelo veselim," je povedala Cornelia Hütter.

Foto: Nebojša Tejič/STA

Z mislimi je sicer že v prihajajoči zimi, saj so njena pričakovanja še vedno visoka. "Lani mi je šlo dobro. V superveleslalomu sem se do zadnjega borila za kristalni globus in ta je moj cilj tudi za naslednjo sezono. Želim biti hitra na vsaki tekmi in seveda stopiti tudi na stopničke," je dejala.

Pred novimi tekmami smučarke čakajo še priprave v Čilu in na evropskih ledenikih. V prihodnji sezoni pričakujejo boljše rezultate od lanskih. "Lani sem bila na večini tekem med najboljšimi enajstimi, ne pa med najboljšimi tremi. V prihodnje želim priti večkrat med prve tri, a se s tem ne želim preveč obremenjevati," je povedala Mirjam Puchner.

Foto: Nebojša Tejič/STA

V ekipi na pripravah v Mariboru so še druga smukačica sezone za svetovni pokal 2018/2019 Stephanie Venier ter Nadine Fest, Elisabeth Reisinger in Sabrina Maier.

Po besedah Anje Šešum jim želijo predstaviti čim več različnih aktivnosti, ki bi lahko pripomogle k njihovi pripravljenosti na novo zimo. Kot je dejala, nudi Maribor odlične pogoje za to. "Tu je odlična športna infrastruktura, pod Pohorjem je prijeten hlad in že čez nekaj minut lahko greš plavat v bazen ali trenirat na atletski stadion na drugem koncu mesta," je povedala rojena Mariborčanka. "Osebje, ki skrbi za smučarke, je kakovostno izobraženo, standard spanja je visok, hrana kakovostna, še vedno pa je to cenovno za takšne reprezentance zelo dostopno," je dodala.