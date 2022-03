Anamarija Lampič spet v boj za medaljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z Anamarijo Lampič smo imeli pred tekmo v Drammnu intervju, ki si ga boste lahko v soboto prebrali na Sportalu.

Anamarija Lampič je v jutranjih kvalifikacijah zasedla 20. mesto in za prvouvrščeno Švedinjo Johanno Hagstroem zaostala nekaj več kot pet sekund (+5.55), druga je bila aktualna olimpijska prvakinja Jonna Sundling, tretja pa Norvežanka Ane Appelkvist Stenseth. Šprint poteka v klasični tehniki.

Foto: Guliverimage

Anamarija Lampič, ki je tudi edina slovenska predstavnica na Norveškem, je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Lahtiju v šprintu zasedla 5. mesto. S tem rezultatom je dokazala, da kljub ponesrečenemu nastopu na olimpijskih igrah v Pekingu še vedno spada med najboljše šprinterke na svetu.

Lampičeva je v skupnem seštevku v šprintu še vedno na drugem mestu in ima vse možnosti, da do konca sezone ostane med prvimi tremi. Najbolj ji za ovratnik dihajo švedske tekmovalke, ki so na zadnjih tekmah v šprintu nepremagljive.

Tokrat brez ruskih tekačev

Ruski tekači na smučeh zapuščajo Norveško, kjer bodo ta konec tedna tekme za svetovni pokal. Norveška smučarska zveza je že pred tem v izjavi za javnost zapisala, da ruski športniki pri njih niso dobrodošli. Očitno je bil pritisk prevelik in so se sami odločili zapustiti Norveško.