Anamarija Lampič do vrhunskega dosežka

Novoletna turneja, Lenzerheide, druga etapa (ž)

Lampičeva, ki je skozi današnjo tekmo lepo stopnjevala ritem in napredovala iz vmesnega v vmesni čas, je za zmagovalko na koncu zaostala le minuto in 10,9 sekunde, medtem ko je Fabjanova ves čas tekla v ozadju in bila na koncu predzadnja (+5:06,3). Lampičeva je zdaj na turneji skupno na 21. mestu.

"Danes sem se dobro počutila, čeprav je bilo na progi težko. Forma se mi vzpenja v zadnjih tednih, zdaj je res dobra, upam, da bo tako ostalo in da bom februarja še močnejša. Jutri je zasledovalna tekma, ker zdaj vodim, me bodo tekmice lovile in zelo težko bo bežati pred njimi," je po zmagi dejala Oestbergova, ki je z današnjim dobrim tekom in veliko prednostjo prevzela tudi vodstvo v seštevku turneje. Sedemindvajsetletna Oestbergova je tokrat osvojila deveto zmago za svetovni pokal in 45. stopničke v karieri.