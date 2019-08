Od nogometašev in igralcev ragbija med smučarke

Del prenovljenega štaba ženske smučarske reprezentance tehničnih disciplin je tudi kineziologinja in fizioterapevtka Ana Mali. Ajdovka je zadnja leta delovala predvsem z moškimi ekipami v tujini, zdaj pa je ragbi in nogomet zamenjala za smučanje, tujino pa za domovino, čeprav bo bolj malo doma.

Slovenska ženska reprezentanca za tehnične discipline je po zadnji sezoni doživela prevetritev. Najizrazitejša je na mestu glavnega trenerja, na katerem je Janez Slivnik nasledil Denisa Šteharnika. Mesto v spremljevalni ekipi se je odprlo tudi kineziologinji in fizioterapevtki Ani Mali, ki je po letih študija in dela v tujini (na Norveškem, v Združenih državah Amerike, na Škotskem, v Angliji in Bahrajnu) podala roko domačemu izzivu.

"Tujina je super. Tam sem pridobila veliko izkušenj, a od nekdaj sem imela željo delati tudi doma. To, da delam v svoji državi, mi predstavlja veliko čast. Je neka posebna priložnost, ki sem jo po pogovoru in razmisleku rade volje sprejela. V smučanju imam iz kineziologije veliko svojih kolegic, od Tine Kobale, pa tudi Anje Šešum, ki sta me priporočili. Tako sem tudi prišla v ekipo," o tem, kako se je njena pot prekrižala s slovenskimi tehničarkami, razlaga naša sogovornica.

"S celotno ekipo smo se odlično ujeli. Tako s tekmovalkami kot tudi s trenerji in serviserji," je zadovoljna z delom v ekipi. Foto: Reuters

Znanje in izkušnje nabirala v tujini

Ajdovka je trenutno na snežnih pripravah v Argentini, kjer se Slovenci pripravljajo na novo sezono: "S celotno ekipo smo se odlično. Tako s tekmovalkami kot tudi s trenerji in serviserji. Imam zelo dober občutek, zdaj pa bomo videli, kako bodo dekleta prenesla kondicijski del na sneg. Upam, da dobro."

Malijeva je v preteklosti izkušnje nabirala predvsem v športih, kot so ameriški nogomet, ragbi, pa tudi evropski nogomet. "Delovala sem v klubih, pa tudi v škotski študentski reprezentanci, z mlajšimi selekcijami angleških reprezentanc sem bila na svetovnem prvenstvu, delala sem tudi na kliniki Isokinetic v Londonu, ki je akreditirana prek FIFE kot Center Medical of Excellence. Tam sem delala z odličnimi mentorji, ki so mi dali veliko nasvetov, naučila sem se zelo veliko," opisuje svojo pot v tujini.

Razlike so, a …

Izkušnje je nabirala v tujini, kjer je delovala predvsem v moških športih in moštvih. Verjame, da se bo tudi v smučanju dobro znašla. Foto: Siol.net

Verjame, da se bo dobro znašla tudi v smučanju. "So razlike, a jih tudi ni. Športi so seveda različni, a osnova, kondicijska priprava je vedno enaka. Dela se na moči, vzdržljivosti, agilnosti, koordinaciji ... Prav ogromne razlike pri tem, za kateri šport gre, ni. Če je osnova pokrita, potem gre lahko za katerikoli šport, se pa potem naučiš lastnosti različnih športov, kar mi zelo ustreza. Veselim se učenja, nadgrajevanja znanja. Pri smučanju gre za individualen šport. Vsaka tekmovalka ima neko svojo rutino, svoj pristop, svoje težave, tako zdravstvene kot v pogledu kondicijskih priprav, ne nazadnje tudi smučanja. Tudi sama sem bila v ženskem ekipnem športu, tako da ne bo težko. Dekleta dobro vedo, kaj želijo, zakaj so tu, ni jim težko za to delati."

Ajdovka je pripravljena na dolgo sezono varovank Janeza Slivnika. Foto: Vid Ponikvar

Pripravljena na dolgo sezono

Sezona bo dolga, začela se bo z veleslalomom 26. oktobra v Soeldnu, končala pa prav tako z veleslalomom v Cortini d`Ampezzo pet mesecev pozneje. "Res bo zelo dolga. Prenašanje opreme, pakiranje opreme, odpakiranje … Ni problema, naredili bomo vse tako, da bo prav (smeh, op. a.). Verjamem, da bo pozitivna izkušnja in da bodo dekleta dobro pripravljena čez vse leto. Trenutno so pripravljene, kot so, zdaj pa bo treba kondicijo vzdrževati in ohranjati dobro pripravljenost."

