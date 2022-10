Ameriška zvezdnica spregovorila o usodnem srečanju

1.493 je bil izkupiček točk, ki ga je v pretekli sezoni zabeležila zmagovalka skupnega seštevka za svetovni pokal Mikaela Shiffrin. S tem je dobila vsaj nekakšen obliž na rano ob razočaranju na olimpijskih igrah, kjer je v veleslalomu, slalomu in alpski kombinaciji odstopila, na koncu pa je na vseh petih posamičnih preizkušnjah ostala brez odličja, čeprav so ji mnogi pred začetkom iger v Pekingu napovedali medaljo na prav vseh tekmah.

"Največ, kar sem se naučila iz teh olimpijskih iger, je to, da te tekme niso vzele in pokvarile prav ničesar, kar sem do zdaj osvojila v svoji karieri. Vem, kaj je šlo v Pekingu narobe, lahko bi vam tudi povedala seznam stvari, ki so šle narobe v mesecih, ki so vodili do Pekinga in nato še na olimpijskih igrah. Še vedno bi mi lahko uspelo, a mi ni," je v pogovoru za CBC dejala Američanka. "To je bilo nekaj, kar se je v moji karieri moralo zgoditi. Mislim, da bi se v paralelnem svetu, če bi se lahko vrnila v to situacijo, vse ponovilo. Tako je pač moralo biti," je prepričana 27-letna smučarka, ki je zdaj povsem osredotočena na novo poglavje v svoji zgodbi.

Na olimpijskih igrah je ostala brez odličja. Foto: Guliverimage

"Najverjetneje ne bom nastopila na vseh tekmah v sezoni. A rada bi se še nekoliko bolj osredotočila na superveleslalome in seveda na vse slalome in veleslalome," je dejala Američanka, ki je do zdaj v posamezni sezoni nastopila na največ 26 tekmah svetovnega pokala. Letos bi se to lahko spremenilo, saj bo na sporedu enajst slalomov, deset veleslalomov in devet superveleslalomov. "Smuk in priprava nanj mi vzameta več časa, zato bi to pomenilo manj treninga za preostale tekme. Bomo videli," si vrat ni zaprla Shiffrinova.

V lov za Vonnovo in Stenmarkom

27-letnica bo v novo sezono vstopila s 74 zmagami svetovnega pokala, s čimer le osem zmag zaostaja za rekorderko v ženski konkurenci Lindsey Vonn in 12 zmag za absolutnim rekorderjem Ingemarjem Stenmarkom. Rekordni dosežek bo tako dosegljiv že v novi sezoni, a Shiffrinova o tem na glas še ne razmišlja. Med pripravami je zamenjala tudi svojega serviserja, namesto Johanna Strobla sta zdaj v njeni ekipi Robert Burgler in Lukas Rottinger.

V Cortini leta 2021 je dokončno preskočila iskrica. Foto: Reuters

Shiffrinova pa je čas med sezonama namenila tudi svojemu izbrancu Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju, s katerim sta pred dobrim letom tudi javno oznanila svojo romanco. Zdaj sta v pogovoru za ServusTV tudi razkrila, kje in kako je preskočila usodna iskrica. "Pred tem sva se le bežno poznala, občasno sva klepetala na Instagramu ali Facebooku. Potem pa mi je Aleks poslal posebno sporočilo, ko mi je umrl oče. Pogovor z vsemi mi je bil v breme, z njim pa je bilo drugače," je dejala Shiffrinova.

Nato sta se začela na skrivaj sestajati, najprej kot prijatelja. "Lani na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo sva potem v eni izmed izložb nad fotografijama najinih obrazov, ki sta oglaševala skupnega opremljevalca smučarskih očal, videla napis Ljubezen nima meja. Samo spogledala sva se in nasmejala, takrat se je vse začelo," je povedala Američanka.

"Ni veliko parov, ki grejo lahko skupaj v službo. Lahko združiva službo in življenje," je še dejala Shiffrinova. Ta je v času med sezonama trenirala tudi skupaj z Norvežanom, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil dve odličji. "Želim si, da bi bila vse boljša in boljša. Ob tem upam, da bom zdržala ves pritisk in da bom najboljša v slalomu ter veleslalomu, seveda pa si želim odličnih predstav tudi v superveleslalomu, kolikor bo to le mogoče," je o ciljih za sezono še razkrila 27-letnica.

