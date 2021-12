Bergant postavil prvo progo, a je Kranjec vseeno zaostal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po smukaški so najboljši alpski smučarji na svetu še na veleslalomski klasiki. Na progi Gran Risa v La Villi po prvi vožnji nedeljskega veleslaloma vodi Mathieu Faivre. Žan Kranjec je zaostal 83 stotink in je izven prve deseterice (12.).

Prvo vožnjo klasičnega veleslaloma na Gran Risi v Alti Badii je zakoličil Klemen Bergant. Njegov varovanec Žan Kranjec je smučal brez napak, a očitno premalo napadalno, saj je za najhitrejšim zaostal 83 stotink in je 12. Najhitrejši je Francoz Mathieu Faivre. V boju za zmago bosta še Švicar Marco Odermatt, ki na drugem mestu zaostaja samo dve stotinki, in Avstrijec Manuel Feller, ki se je s številko 16 prebil na tretje mesto in zaostaja 19 stotink.

Finalna vožnja z najboljšo trideseterico bo ob 13.30.

Kranjec je na uvodnem veleslalomu sezone, 24. oktobra v Söldnu zasedel tretje mesto, v Val d'Iseru 12. novembra pa je bil deseti. V veleslalomskem seštevku svetovnega pokala s 86 točkami zaseda tretje mesto, pred njim sta zmagovalec obeh letošnjih veleslalomov, Švicar Marco Odermatt (200 točk) in Francoz Alexis Pinturault (125).

Kranjec je edini slovenski predstavnik na tekmi, Štefan Hadalin namreč tudi to postajo svetovnega pokala izpušča zaradi bolečin v hrbtu.

Alta Badia, veleslalom, 1. vožnja:



1. Mathieu Faivre (Fra) 1:11,65

2. Marco Odermatt (Švi) +0,02

3. Manuel Feller (Avt) +0,19

4. River Radamus (ZDA) +0,30

5. Luca De Aliprandini (Ita) +0,53

6. Filip Zubčić (Hrv) +0,54

7. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,57

8. Justin Murisier (švi) +0,61

9. Alexis Pinturault (Fra) +0,67

10. Gino Caviezel (Švi) +0,71

...

12. Žan Kranjec (Slo) +0,83