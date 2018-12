Kranjčeva prva ovira bo Brennsteiner

Po klasičnem nedeljskem veleslalomu na sloviti progi Gran Risa bo spodnji del le-te drevi gostil paralelno veleslalomsko preizkušnjo. Ta bo potekala brez predhodne kvalifikacijske vožnje. Pari šestnajstine finala so že znani.

Vodilnega smučarja svetovnega pokala in prepričljivega zmagovalca nedeljske tekme Marcela Hirscherja v prvem krogu čaka rojak Roland Leitinger. Avstrijski tekmec pa na prvi oviri čaka tudi edinega Slovenca na štartu Žana Kranjca. Njegov nasprotnik bo namreč Stefan Brennsteiner.

Tekma se bo začela ob 18.15.

Alta Badia, paralelni veleslalom

Šestnajstina finala



Marcel Hirscher (Avt) - Roland Leitinger (Avt)

Riccardo Tonetti (Ita) - Kjetil Jansrud (Nor)

Victor Muffat-Jeandet (Fra) - Thomas Tumler (Švi)

Stefan Luitz (Nem) - Marco Schwarz (Avt)

Manuel Feller (Avt) - Aleksander Aamodt Kilde (Nor)

Leif Nestvold-Haugen (Nor) - Marco Odermatt (Švi)

Tommy Ford (ZDA) - Max Franz (Avt)

Matts Olsson (Šve) - Pavel Trichitschev (Rus)

Alexis Pinturault (Fra) - Ryan Cochran-Siegle (ZDA)

Manfred Mölgg (Ita) - Matthias Mayer (Avt)

Thomas Fanara (Fra) - Gino Caviezel (Švi)

Žan Kranjec (Slo) - Stefan Brennsteiner (Avt)

Loic Meillard (Švi) - Thibaut Favrot (Fra)

Mathieu Faivre (Fra) - Elia Zurbriggen (Švu)

Luca de Aliprandini (Ita) - Vincent Kriechmayr (Avt)

Henrik Kristoffersen (Nor) - Philipp Schörghofer (Avt)