Italijanki zmaga, od naših je bila najboljša Bucik Jogan

Federica Brignone je z zmago skočila na vrh skupnega in veleslalomskega seštevka.

Ana Bucik Jogan je v drugo nekoliko pokvarila svojo uvrstitev. Foto: Guliverimage Ani Bucik Jogan se je na drugi progi pripetila napaka, ki jo je stala nekaj pomembnega časa. "Predvsem sem zadovoljna s pristopom in načinom smučanja. V drugo je bila žal napaka, ki mi je vzela nekaj časa. Vseeno je to najboljši rezultat letos. Vidi se, da smo ta mesec dobro trenirali. Upam, da bom v prihodnjih tekmah to uspela samo še nadgraditi," je po tekmi za slovensko nacionalno televizijo povedala Ana Bucik Jogan, ki ima na podlagi tega rezultata še večjo motivacijo za nadaljevanje sezone. Neja Dvornik je v drugi vožnji iz 19. mesta napredovala na 16. mesto.

Slokar je tekmovanje končala po prvem teku

Andreja Slokar je šla na progo kot 68, a je bil njen čas prepočasen za uvrstitev v finale. Slokar je tekmovanje končala na 45. mestu. Slokar, ki veliko več pričakuje v nedeljskem slalomu, je vpisala še 11. ničlo na veleslalomih med elito. Nazadnje je bila na veleslalomih v svetovnem pokalu v točkah s 27. mestom 11. marca 2022 v Areju.

Mikaela Shiffrin še vedno okreva po nesrečnem padcu. Foto: Guliverimage

Letos brez Američanke

Karavana svetovnega pokala se na progo Panorama vrača po enoletnem premoru, leta 2022 pa je tam tri zmage dosegla ameriška šampionka Mikaela Shiffrin. Najboljša je bila na dveh veleslalomih in slalomu. Letos Američanke ni, saj doma še vedno okreva po poškodbi, ki jo je staknila pri padcu na veleslalomu v Killingtonu.

Končna uvrstitev: BRIGNONE Federica ITA 2:03.14 HECTOR Sara SWE +0.57 ROBINSON Alice NZL +0.90 GRENIER Valerie CAN +0.94 MOLTZAN Paula USA +1.11 SCHEIB Julia AUT +1.30 BASSINO Marta ITA +1.33 LJUTIC Zrinka CRO +1.44 GUT-BEHRAMI Lara SUI +1.83 STJERNESUND Thea Louise NOR +2.08 COLTURI Lara ALB +2.14 HAASER Ricarda AUT +2.28 BUCIK JOGAN Ana SLO +2.57 GASIENICA-DANIEL Maryna POL +2.57 O BRIEN Nina USA +2.66 DVORNIK Neja SLO +2.72 RAST Camille SUI +2.75 LIE Kajsa Vickhoff NOR +2.88 HOLTMANN Mina Fuerst NOR +2.95 GRAY Cassidy CAN +2.97 HOLDENER Wendy SUI +3.13 DUERR Lena GER +3.17 RICHARDSON Britt CAN +3.34 WILD Simone SUI +3.65 ALPHAND Estelle SWE +3.66 DIREZ Clara FRA +3.89 HURT A J USA +4.10 HENSIEN Katie USA +4.21 GRITSCH Franziska AUT +4.34

