Bucik prvič s številko 1, a visoko zaostala, Shiffrin pred 80. zmago

Po dveh veleslalomih na Semmeringu avstrijsko prizorišče gosti še zadnjo tekmo alpskih smučark v letu 2022. Na sporedu je slalom. Prva vožnja se je začela ob 15. uri. Anu Bucik je prvič v karieri nastopila s številko 1. Ni delala večjih napak, a očitno premalo napadala, saj jo Anna Swenn Larsson prehitela za skoraj sekundo. Nato pa je bila še za 72 stotink hitrejša Mikaela Shiffrin in Slovenka za Američanko, ki napada 80. zmago v svetovnem pokalu, zaostaja za sekundo in 64 stotink.

Na zadnji tekmi v letu 2022 se 50. slalomska in skupno že 80. zmaga v svetovnem pokalu nasmiha Mikaeli Shiffrin. Po prvi vožnji ima 72 stotink prednosti pred Anno Swenn Larsson in 79 pred Paulo Moltzan. Petra Vlhova je peta, zaostaja pa že sekundo. Ana Bucik, ki je nastopila kot prva, je za Američanko zaostala sekundo in 64 stotink. Na koncu je to zadoščalo za deseto mesto. Finale se začne ob 18.30.

Semmering, slalom:

Mikaela Shiffrin Foto: Guliver Image Druga Slovenka na tekmi Neja Dvornik ni dokončala prve vožnje. Dvaindvajsetletna Nika Tomšić pa je svojo četrto tekmo v svetovnem pokalu z zaostankom petih sekund in pol končala na 49. mestu (v cilj je prišlo 52 smučark).

Natrpan urnik prvega tedna v 2023

Specialistke za tehnične discipline čaka pester prvi teden leta 2023. Začele ga bodo na Sljemenu, kjer bosta četrtega in petega januarja dva slaloma, nadaljevale pa v Kranjski Gori, kjer bosta v soboto, sedmega januarja, in nedeljo, osmega januarja, dva veleslaloma.