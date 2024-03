V živo: Kranjec na pomladni progi izgublja boj za kolajno

Alpskimi smučarji nastopajo na zadnjem veleslalomu zime. Prva vožnja v Saalbachu ob 9.00. Mali kristalni globus je že nekaj časa oddan najboljšemu smučarju sezone Marcu Odermattu. Slovenske barve brani Žan Kranjec, ki je na petem mestu v razvrstitvi discipline in ima še možnosti za prvo trojico. A proga je zelo pomladna, soljena, saj je ponoči deževalo in je postavljena zelo hitro. In take razmere Kranjcu ne ustrezajo in zato je za vodilnim Odermattom zaostal kar dve sekundi in pol.

Marco Odermatt in Loic Meillard sta s prvima dvema številkama v prvi vožnji izkoristila razmere na progi, ki je iz tekmovalca v tekmovalca slabša, in imata visoko prednost. Foto: Reuters Finale sezone alpskega smučanje gosti avstrijski Saalbach. Alpski smučarji se to soboto merijo na zadnjem veleslalomu. Lahko bi jih nastopilo 25 najboljših to zimo in mladinski svetovni prvak, a jih je samo 23. Na finalu namreč manjkajo poškodovani Marco Schwarz, Alexis Pinturault in Alekander Aamodt Kilde. Točke na finalu osvoji le prvih 15.

Zanesljivi lastnik malega globusa je najboljši smučar sezone Marco Odermatt, ki je zbral vseh možnih 900 točk. Na drugem mestu je Filip Zubčić (370), dve točki za njim Loic Meillard, četrti je Henrik Kristoffersen (350), peti pa edini slovenski predstavnik Žan Kranjec. Lani je bil s tretjim mestom prvič na stopničkah v seštevku veleslalomske sezone, podobno si želi letos. Pred petimi leti, ko je bila v Saalbachu nazadnje tekma, je svojo prvo zmago v svetovnem pokalu dosegel prav Kranjec.

Saalbach, veleslalom, 1. vožnja v živo (M):



1. Marco Odermatt (Švi) 1:17,49

2. Loic Meillard (Švi) +0,40

3. Alexander Olsen Steen (Nor) +1,39

4. Filip Zubčić (Hrv) +1,61

5. Joan Verdu (And) +1,72

6. Atle Lie McGrath (Nor) +2,02

7. Thomas Tumler (Švi) +2,19

8. Henrik Kristoffersen (Nor) +2,24

9. Žan Kranjec (Slo) +2,47

10. Luca De Aliprandini (Ita) +2,64



Štartna lista:

14. Gino Caviezel (Švi)

15. Alex Vinatzer (Ita)

Petkov pogled na strmino v Saalbachu. Prav nič zimski. Foto: Guliverimage

"Če bom dobro dirkal, sem verjetno lahko med prvimi tremi. Če ne, ne bom. Tako da moram smučati tako, kot znam, potegniti največ, kar lahko. Kje bom na koncu, težko rečem, ampak sigurno je želja biti med tremi najboljšimi," pred zadnjim veleslalom sezone pravi 31-letnik.

Finale je predviden ob 12. uri.