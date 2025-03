Zanimiva bitka za mali globus, Slovenijo v Kranjski Gori zastopa koroški najstnik

Slovenija v svoji nekoč paradni disciplini, slalomu, letos v moški konkurenci sploh ni osvojila nobene točke svetovnega pokala. Večji del sezone je na slalomih naše barve zastopal Tijan Marovt, ki pa je v začetku februarja končal športno pot. Tako bo danes na domači tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori slovensko smučanje zastopal komaj 18-letni koroški up Miha Oserban, ki je šele včeraj na veleslalomski tekmi debitiral v svetovnem pokalu.

Kranjska Gora svetovno smučarsko elito gosti vse od davnega leta 1961, letos tam poteka že 64. pokal Vitranc. Za edine domače zmage so tam poskrbeli Bojan Križaj (slalom in veleslalom leta 1979, pa še slaloma 1982 in 1986), Rok Petrovič (slalom 1985) ter Jure Košir (slalom 1999). Zadnji podkorenski slalom svetovnega pokala je 14. marca leta 2021 dobil Francoz Clement Noël.

V svetovnem pokalu poteka zanimiv boj za mali, slalomski kristalni globus. Po devetih od 12 dirk sezone v slalomskem seštevku vodi Norvežan Henrik Kristoffersen, a ima vsega tri točke prednosti pred Noëlom. Blizu je tudi Švicar Loic Meillard, ki je na nedavnem prvenstvu v Saalbachu v tej disciplini osvojil naslov svetovnega prvaka.

Kranjska Gora, slalom, startna lista: 1. Linus Strasser (Nem)

2. Atle Lie Mcgrath (Nor)

3. Loic Meillard (Švi)

4. Henrik Kristoffersen (Nor)

5. Clement Noël (Fra)

6. Manuel Feller (Avt)

7. Timon Haugan (Nor)

8. Samuel Kolega (Hrv)

9. Tanguy Nef (Švi)

10. Albert Popov (Bol)

11. Daniel Yule (Švi)

12. Steven Amiez (Fra)

13. Dave Ryding (VBr)

14. Fabio Gstrein (Avt)

15. Lucas Pinheiro Braathen (Bra)

…

68. Miha Oserban (Slo)

Svetovni pokal, slalomski seštevek (9/12): 1. Henrik Kristoffersen (Nor) 467 točk

2. Clement Noel (Fra) 464

3. Loic Meillard (Švi) 415

...

Preberite še: