Odsotnost Shiffrin izkoristila Nemka, Hrvatici in Slovenke pač ne

Najboljše alpske smučarke na svetu se v Killingtonu merijo še za slalomske točke. Manjka prva favoritka Mikaela Shiffrin, ki se je poškodovala na sobotnem veleslalomu in tako ta konec tedna še ni dosegla stote zmage. V prvi vožnji po nastopu najboljših vodi Lena Dürr, ki ima 11 stotink prednosti pred Anno Swenn Larsson, še stotinko več pa odkritje sezone Carmille Rast. Neja Dvornik je zaostala sekundo in pol ter bo v finalu napadla s 16. mesta (19.00). Med 30 se je uvrstila tudi Andreja Slokar (26. mesto z dobrima dvema sekundama zaostanka), Ana Bucik Jogan pa je odstopila.

Zadnje informacije o Mikaeli Shiffrin

Iz ameriške reprezentance so dan po grdem padcu Mikaela Shiffrin sporočili, da res nima ničesar zlomljenega, niti poškodovanih vezi. Vse je v redu tudi z notranjimi organi. Je pa dobila neugodno vbodno rado v predelu trebuha in močan udarec v mišico (ne navajajo v katero). Vbodne rane ni mogoče šivati, ker je pregloboka in obstaja nevarnost okužbe. Šampionka čuti močne bolečine in ne more niti dobro hoditi. Za zdaj ne morejo vedeti, kdaj se bo lahko vrnila na sneg.

Neja Dvornik Foto: Reuters To je tretji ženski slalom v tej sezoni. Na uvodnih dveh (Levi na Finskem in Gurgl v Avstriji) je bila najhitrejša Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa je tega zaradi posledic padca na sobotni veleslalomski tekmi morala izpustiti. Kot prva se je na progo pognala Hrvatica Zrinka Ljutić, ki se je v soboto prvič v karieri uvrstila na stopničke v veleslalomu (drugo mesto), a številke ni izkoristila. Za vodilno po prvi vožnji Nemko Leno Dürr je zaostala sekundo in 10 stotink (enajsto mesto). Prva Slovenka v štartni hišici prve vožnje Neja Dvornik (številka 11), je prav tako zaostala preveč za vidnejšo uvrstitev (+1,47). Bila je 16. Andreja Slokar je bila s številko 21 še šest desetink počasnejša (26. mesto). Ana Bucik Jogan s številko 25 ni prišla do cilja.

Alpsko smučanje, Killington, slalom (Ž), prva vožnja:



1. Lena Dürr (Nem) 53:87

2. Anna Swenn Larsson (Šve) +0,11

3. Camille Rast (Švi) +0,12

4. Melanie Meillard (Švi) +0,43

5. Katharina Huber (Avt) +0,63

6. Emma Aicher (Nem) +0,81

7. Katharina Truppe (Avt) +0,85

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1,01

9. Wendy Holdener (Švi) +1,08

10. Katharina Liensberger (Avt) +1,09

...

16. Neja Dvornik (Slo) +1,47

25. Andreja Slokar (Slo) +2,07

Odstop: Ana Bucik Jogan (Slo)

Prihodnji konec tedna bi se morala ženska karavana alpskega smučanja preselila v kanadski Tremblant, kjer naj bi bila dva veleslaloma, a sta tekmi zaradi pomanjkanja snega odpovedani.