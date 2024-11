Alpske smučarke so slalomsko preizkušnjo opravile že v soboto, ko je Mikaela Shiffrin slavila 99. zmago svetovnega pokala, danes pa so na delu alpski smučarji.

Kot prvi se bo na progo avstrijskega prizorišča podal Nemec Linus Strasser, kot drugi pa bo štartal zmagovalec prvega slaloma sezone in vodilni v seštevku discipline Francoz Clement Noel. Povratnika Lucas Braathen Pinheiro in Marcel Hirscher bosta nastopila kot 29. in 32.

Clement Noel je pretekli teden slavil na slalomu v Leviju. Foto: Guliverimage

Slovenske barve bo znova zastopal le en predstavnik, a tokrat to ne bo Tijan Marovt, ki je ostal v Leviju na evropskem pokalu, pač pa Klemen Kosi. Štajerec, ki mu poškodbe med kariero v hitrih disciplinah niso prizanašale, bo v svetovnem pokalu nastopil po skoraj štirih letih. Imel bo številko 58.

"Ko sem že imel vse načrtovano, da grem na Finsko na evropski pokal, sem prejel klic v isti minuti, ko sem si želel rezervirati letalsko karto. Res sem se razveselil tega klica gospoda Matjaža Šarabona. To je bil v bistvu najbolj vesel klic, ki sem ga prejel v zadnjem obdobju. V bistvu je napočil ta trenutek, v katerega sem toliko vlagal, za katerega sem se toliko trudil in se odrekel marsičemu. V letošnji sezoni sem se načrtno pripravljal za slalom, saj sem se odločil, da bosta v tej sezoni moji prioriteti slalom in superveleslalom, čeprav je v superveleslalomu zelo težko, ko si na samostojni poti, da prideš do nekega treninga, ko nimaš serviserjev in trenerjev ob sebi. Za slalom sem se priključeval raznim ekipam in letos je bilo pravzaprav tako, da sem ostal v Evropi, tudi zaradi finančnih okoliščin nisem šel trenirat na južno poloblo. Treniral sem v Belgiji, dvakrat sem bil v dvorani, enkrat v Saas Feeju, dalj časa v Skandinaviji in potem skoraj en mesec še v Leviju, tako da imam letos kar nekaj slalomskih treningov, blizu 40, kar je že vredna količina. Je pa v vsakem primeru ta tekma prišla malo nepričakovano, ampak nič zato, to je zame še dodatna motivacija," je pred odhodom na tekmo v Avstrijo dejal 33-letni Kosi.

Finale se bo začel ob 13.30.

Štartna lista, slalom (m) 1. Linus Strasser (Nem)

2. Clement Noel (Fra)

3. Timon Haugan (Nor)

4. Loic Meillard (Fra)

5. Henrik Kristoffersen (Nor)

6. Manuel Feller (Aut)

7. Dave Ryding (VBr)

8. Dominik Raschner (Aut)

9. Kristoffer Jakobsen (Šve)

10. Fabio Gstrein (Aut)

...

58. Klemen Kosi (Slo)

