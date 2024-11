Dogajanje okoli morebitne vrnitve ameriške alpske smučarke v svetovni pokal Lindsey Vonn še naprej dviguje ogromno prahu. 40-letna Američanka na Instagramu redno objavlja napredke treningov in priprav, med drugim naj bi najprej tekmovala na nekaterih manjših dirkah FIS v Severni Ameriki, nato pa si želi vrnitve v svetovni pokal, a so njeni poskusi naleteli na številne kritike nekaterih smučarskih legend.

Čeprav pet let ni bila v pogonu svetovnega pokala in ima od lanskega aprila umetni kolenski sklep, ob tem pa je pred mesecem praznovala 40. rojstni dan, je Lindsey Vonn odločena, da se vrne na bele strmine. Zmagovalka 82 tekem za svetovni pokal je nazadnje trenirala z ameriško ekipo v Copper Mountainu, pred kratkim pa je bila tam tudi njena prijateljica Italijanka Sofia Goggia, ki se pripravlja na vrnitev po poškodbi. Američanka je na Instagramu objavila tudi novo kolensko opornico, ob tem pa svojim sledilcem ves čas sporoča svojo lokacijo. "Vesela sem, da sem nazaj z dekleti ameriške reprezentance," je med drugim zapisala ob eni izmed fotografij.

"Lindsey je odlično razpoložena. Na smučišču, med ogledom prog, po treningu – bila je čisto stara Lindsey, popolnoma motivirana in osredotočena na nalogo. Ugotovil sem, da je res zadovoljna in srečna," je dejal Stefan Abplanalp, ki je Vonnovo leta 2015 kot trener po poškodbi popeljal nazaj v svetovni vrh, zdaj pa je bil blizu priprav Vonnove v Koloradu. "Navdušilo me je, kako napreduje iz vožnje v vožnjo. Vidi se, kako ji rasteta samozavest in odločnost. Nekateri ovinki so bili izpeljani res dobro. Pomembno je ugotoviti, kako sile in udarci v krivuljah vplivajo na koleno," je dodal Abplanalp.

Bo šla Lindsey Vonn po poti Marcela Hirscherja? Foto: Guliverimage

Kdaj bi izkušena Američanka lahko nastopila na tekmi svetovnega pokala, še naprej ostaja uganka. Po informacijah Blicka naj bi FIS že zaprosila za prvi wildcard – za dva superveleslaloma v St. Moritzu 21. in 22. decembra, dokumentacijo pa naj bi pravočasno predložila tudi generalnemu sekretarju FIS Michelu Vionu. Po nekaterih informacijah naj bi Vonn sredi decembra v Beaver Creeku (ZDA) želela nastopiti kot predtekmovalka. "Lindsey je zelo ambiciozna in mislim, da se bo v beli cirkus vrnila šele, ko bo čutila, da lahko drži korak z najboljšimi," je prepričan Abplanalp.

Številne kritike smučarskih legend

A vrnitev ameriške šampionke je naletela tudi na številne kritike nekaterih smučarskih legend. Legendarna švicarska smučarka Sonja Nef je bila zelo neposredna. "Pri 40 letih ne moreš iti na polno – še posebej pa ne z umetnim kolenskim sklepom. Nisem si mislila, da je lahko kdo tako neumen, a očitno je lahko. Videti je, da v življenju zunaj smučanja ne najde prave sreče," je bila neposredna Nef. Kritike je na njen račun pristavil tudi Bruno Kerner, obema pa se je Vonn za komentarje sarkastično "zahvalila" na omrežju X.

Razumevanja ni pokazal niti Avstrijec Franz Bracket. "Če bo to res naredila z uničenim kolenom in protezo, si bo zadala zadnji strel," je dejal za portal Oe24. Svoje je dodala tudi Avstrijka Michaela Dorfmeister. "To je naravnost noro. Ali se želi ubiti?" se sprašuje 51-letnica v Niederösterreichische Nachrichten. "Smučanje ni zabava, ampak izjemno nevaren šport, morala bi obiskati psihologa," je še dejala Dorfmeister.

Američanka je sicer na najvišji ravni tekmovala med letoma 2000 in 2019, vmes je postala tudi svetovna prvakinja in olimpijska zmagovalka v smuku. Zmagala je na 82 tekmah svetovnega pokala, tako da sta pred njo le Mikaela Shiffrin in Ingemar Stenmark.

