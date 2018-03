Akito Watabe po tretjem mestu v Klingenthalu do skupne zmage

Japonski nordijski kombinatorec Akito Watabe je na današnji tekmi v nemškem Klingenthalu osvojil tretje mesto in si pred finalom, ki bo prihodnji teden v nemškem Schonachu, že zagotovil prvi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. Na današnji tekmi je slavil Nemec Fabian Riessle, drugi pa je bil njegov rojak Johannes Rydzek.

Druga tekma nordijskih kombinatorcev v Klingenthalu je minila brez slovenskih predstavnikov na tekaški preizkušnji. Organizatorji tekmovanja so zavoljo premočnega vetra najprej odpovedali dopoldanske kvalifikacije, veter pa je nato odpihnil tudi tekmovalno serijo in obveljali so rezultati petkove provizorične serije.

Vid Vrhovnik je imel na njej 44. izid z 2:49 minute zaostanka za vodilnim Watabejem, Leon Šarc je v provizorični seriji vpisal 56., Gašper Brecl pa 60. dosežek. Slovenska ekipa se zavoljo prevelikih zaostankov ni odločila nastopiti na tekaškem delu preizkušnje.

Watabe ima dve tekmi pred koncem sezone nedosegljivih 212 točk prednosti pred drugouvrščenim Norvežanom Janom Schmidom, tretjeuvrščeni Riessle pa zaostaja za 304 točke. Najboljši Slovenec Marjan Jelenko je zbral 32 točk in je na 44. mestu, Vrhovnik je z devetimi točkami na 61. mestu.

Na finalnem vikendu v Schonachu bo na sobotni tekmi nastopil le Jelenko, v nedeljo pa ima pravico nastopa le najboljših 30 v skupnem seštevku svetovnega pokala.