"Seveda pomislim na očeta. Toda z življenjem sem šel naprej," nam je pred dnevi, ko je zapuščal Livigno, kje je treniral, dejal Žan Kranjec. A če je glavo en mesec po družinski tragediji uspešno naravnal na podaljšan tekmovalni konec tedna, ga je tik pred nastopom na progi Chuenisbärgli na cedilu pustilo telo. Že v zadnjem obdobju je imel nekaj težav s hrbtom, ki pa so se na dan tekme še poslabšale. Kranjec, ki bi moral nastopiti s štartno številko štiri, je sicer opravil ogled proge, nato pa so se v slovenskem taboru odločili, da ga umaknejo s štarta. Zmagovalec lanske preizkušnje v Adelbodnu bo izpustil tudi sobotni drugi veleslalom in nedeljski slalom. "Odločili smo se, da ga pošljemo v Slovenijo, kjer bodo zdravniki opravili podroben pregled, na podlagi katerega bodo sprejete odločitve o nadaljnjih korakih," sporočajo iz slovenskega tabora.

Udarec za Kranjca in slovenski tabor je še toliko večji, ker so se zdravstvene težave pojavile na vrhuncu sezone. Proga v Adelbodnu mu je namreč zaradi izrazite tehnične narave pisana na kožo. To je dokazal tudi pred letom, ko je prav na tem tradicionalnem švicarskem prizorišču slavil svojo drugo in do danes zadnjo zmago. Z dvema ničlama 28-leti Vodičan, ki je bil na predhodnih veleslalomih sezone 2., 7., 9. in 19., izgublja karte v boju za kolajno v seštevku te discipline svetovnega pokala. Za nameček gre tudi za zadnji dve veleslalomski preizkušnji pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo gostila Cortina d'Ampezzo.

Po negativnem presenečenju v slovenskem taboru se je s prvo progo z naskokom najbolje spopadel Alexis Pinturault, ki ima v cilju skoraj sekundo prednosti pred domačinom Marcom Odermattom, tretji pa je Hrvat Filip Zubčić.

Edini Slovenec na štartu je tako Štefan Hadalin. Nastopil bo kot 52.

Finale je predviden ob 13.15.

Adelboden, veleslalom, moški

